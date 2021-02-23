В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)

На территории заповедника "Аскания-Нова" вновь зафиксировали массовую гибель птиц.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно о гибели 187 птиц. Из них:

38 крякв;

32 огаря (краснокнижная птица);

75 грачей;

42 галки.

На месте началось эпизоотическое расследование. О его результатах будет сообщено позже.

Как сообщалось ранее, в январе в заповеднике "Аскания-Нова" была зафиксирована массовая гибель серых журавлей. Тогда было обнаружено около 185 мертвых птиц.

Как стало известно позже, причиной гибели стало отравленное зерно, которым местные фермеры боролись с грызунами.