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В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)

В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На территории заповедника "Аскания-Нова" вновь зафиксировали массовую гибель птиц. 

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба Госпродпотребслужбы в Херсонской области. 

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц", - говорится в сообщении. 

В настоящее время известно о гибели 187 птиц. Из них: 

  • 38 крякв;
  • 32 огаря (краснокнижная птица);
  • 75 грачей;
  • 42 галки. 

На месте началось эпизоотическое расследование. О его результатах будет сообщено позже. 

Как сообщалось ранее, в январе в заповеднике "Аскания-Нова" была зафиксирована массовая гибель серых журавлей. Тогда было обнаружено около 185 мертвых птиц. 

Как стало известно позже, причиной гибели стало отравленное зерно, которым местные фермеры боролись с грызунами.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Херсонская область, Птицы, Аскания Нова.
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