В заповеднике "Аскания-нова" массовая гибель краснокнижных журавлей: названа причина

Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов назвал официальную причину гибели по меньшей мере 185 краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова".

Об этом он написал в Фейсбук.

По его словам, вскрытие тел погибших птиц установило, что они погибли вследствие отравления ядохимикатами.

"Местные фермеры разбросали на полях отравленное зерно для борьбы с грызунами", - написал он.

При этом Фирсов убежден, что от яда пострадают еще больше птиц, ведь он имеет пролонгированное действие, а смерть наступает в течение 3-5 дней.

Также он не исключил, что ядовитые вещества нанесли ущерб и другим видам животных в заповеднике.

"Бесконтрольное использование столь опасных химикатов, пестицидов, должно быть запрещено, так как подобные трагедии уже становятся тенденцией", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, жители Киева смогли запечатлеть оленей на фото.