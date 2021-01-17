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В заповеднике "Аскания-нова" массовая гибель краснокнижных журавлей: названа причина

В заповеднике "Аскания-нова" массовая гибель краснокнижных журавлей: названа причина
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бывший и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов назвал официальную причину гибели по меньшей мере 185 краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". 

Об этом он написал в Фейсбук. 

По его словам, вскрытие тел погибших птиц установило, что они погибли вследствие отравления ядохимикатами. 

"Местные фермеры разбросали на полях отравленное зерно для борьбы с грызунами", - написал он. 

При этом Фирсов убежден, что от яда пострадают еще больше птиц, ведь он имеет пролонгированное действие, а смерть наступает в течение 3-5 дней. 

Также он не исключил, что ядовитые вещества нанесли ущерб и другим видам животных в заповеднике. 

"Бесконтрольное использование столь опасных химикатов, пестицидов, должно быть запрещено, так как подобные трагедии уже становятся тенденцией", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, жители Киева смогли запечатлеть оленей на фото.

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Все по теме:

Аскания Нова, Журавли, Ядохимикаты, Егор Фирсов.
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