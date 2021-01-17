Удача хоть раз в жизни увидеть: олени показались людям под Киевом (фото и видео)

В Киеве олень попал в объектив случайного прохожего.

Снимком поделился пользователь сети Сергей Григорьев в группе "Оболонський район м.Києва" в Фейсбук.

"Идешь вот так по лесу, гуляешь, а тут бац и олень... 15.01.2021 г.", - написал он, отметив, что фото сделано в Национальном парке в Межигорье.

В комментариях к записи, пользователи оценили красоту животного.

Также в комментариях жительница Киева Юлия Базилевич написала, что видела олененка на трассе в сторону Киева.

"Вот такое чудо увидели сегодня, двигаясь по трассе - маленького, миленького и испуганного оленёнка. Вылитый Бэмби", - написала она.

Как сообщалось ранее, в Карпатах два дня искали заблудившегося из-за непогоды 25-летнего туриста из Львова.