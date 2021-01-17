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Удача хоть раз в жизни увидеть: олени показались людям под Киевом (фото и видео)

Удача хоть раз в жизни увидеть: олени показались людям под Киевом (фото и видео)
00:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Киеве олень попал в объектив случайного прохожего. 

Снимком поделился пользователь сети Сергей Григорьев в группе "Оболонський район м.Києва" в Фейсбук

"Идешь вот так по лесу, гуляешь, а тут бац и олень... 15.01.2021 г.", - написал он, отметив, что фото сделано в Национальном парке в Межигорье. 

В Киеве олени показались людям

В комментариях к записи, пользователи оценили красоту животного. 

 

Также в комментариях жительница Киева Юлия Базилевич написала, что видела олененка на трассе в сторону Киева. 

"Вот такое чудо увидели сегодня, двигаясь по трассе - маленького, миленького и испуганного оленёнка. Вылитый Бэмби", - написала она. 

Под Киевом заметили оленя

Как сообщалось ранее, в Карпатах два дня искали заблудившегося из-за непогоды 25-летнего туриста из Львова. 

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Киев, Олени.
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