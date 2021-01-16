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Турист из Львова полтора дня блуждал в Карпатах во время сильной метели: детали спасения

Турист из Львова полтора дня блуждал в Карпатах во время сильной метели: детали спасения
09:40 Сегодня Телеграф фото: гсчс Украины в Закарпатской области

В Карпатах, в Закарпатской области нашли 25-летнего туриста из Львова, пропавшего в четверг, 14 января и поиски которого продолжались около двух суток, до позднего вечера пятницы, 15 января. Парень жив и невредим.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

"14 января в 13:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на г. Поп Иван Раховского района потерял ориентир и заблудился 25-летний житель Львова", - говорится в сообщении.

Тут же были начаты поиски, но их пришлось прекратить из-за сильной метели, из-за которой видимость была не выше 5 м. На следующий день, в пятницу, 15 января, поиски продолжили. Была даже информация, что заблудившийся студент может находиться даже на территории Румынии.

"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившегося туриста-львовянина нашли и доставили в приют в районе долины Струнга", - добавляют в ведомстве.

К счастью, парень не пострадал, но получил переохлаждение.

Как сообщал "Телеграф", ранее на протяжении трех дней, начиная с 14 января в Карпатах сохраняется опасность схода лавин, где снега выпало вполроста взрослого человека.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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