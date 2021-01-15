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Снега выпало в полроста человека: в Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Снега выпало в полроста человека: в Карпатах сохраняется опасность схода лавин
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В пятницу, 15 января, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин, как и в четверг, 14 января.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"В связи со снегопадами и метелями на северо-восточных склонах горы Поп Иван Черногорский накопилось 30-50 см нового снега. Видимость ограничена, метели, температура воздуха -15 °С", - говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов не играть с судьбой и не подниматься в горы. На данный момент в Карпатах продолжает сохраняться третий уровень опасности из-за возможного схода лавин.

Отметим, что по данным на утро пятницы, 15 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м.

"Падает снег, метель. Ветер восточный 4-5 м/с", - добавляют спасатели.

Как сообщал "Телеграф", ранее на популярном курорте в Карпатах сломался кресельный подъемник.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Карпаты, Погода в Украине, Лавины, погода в Карпатах.
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