В Карпатах второй день ищут пропавшего туриста: фото спасательной операции

В Закарпатской области, во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван, потерялся 25-летний турист из Львова.

Об этом пишет Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Фейсбук.

"Накануне спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам привлекли спасателей из города Рахов и с. Квасы. Всего в операции участвует десять человек и четыре единицы техники.

Помимо того, появилась информация, что турист мог случайно оказаться на территории Румынии.

Как сообщалось ранее, в Украине прогнозируется резкое падение температуры воздуха. В некоторых регионах ожидают до -20 градусов по Цельсию и ниже.