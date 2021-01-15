Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

Сильные морозы в Украине продержаться до 20 января. За прогнозом синоптиков температура буде снижаться постепенно, все ниже и ниже.

Об этом на своей Facebook-страница сообщила синоптик Натальи Диденко.

"Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть. Где-то до 20-го января, до Ивана", - написала Диденко.

В ночь на субботу, 16 января, местами ожидается до -18 градусов. В ночь на воскресенье, 17 января, до -23 градуса мороза. При прояснениях возможно до -25 градусов.

В южных регионах будет температура будет на несколько градусов выше: ночью -9...-14, днем -5...-11 градусов. В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10...-15 градусов, в воскресенье в западной части -5...-11 градусов.

На дорогах Украины гололедица. Сильных осадков в ближайшие дни не предвидится.

В Киеве субботу и воскресенье будут очень холодными - ночью -12...-15 градусов мороза, при прояснениях до -16...-18 градусов, днем в выходные в столице -10...-13 градусов. Без существенных осадков, на дорогах и тротуарах - гололедица.

Напомним, в Карпатах выпало снега в полроста человека, а также сохраняется лавиноопасность.