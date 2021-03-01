Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили незаконную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины, которые использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты для контрабанды подакцизных товаров, золотых изделий и иностранной валюты.
Об этом сообщает в понедельник, 1 марта, Служба безопасности Украины.
В частности, отмечают в спецслжубе на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни (на границе с Польшей) контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.
На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз:
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении подозрений фигурантам.
Ранее, комментируя задержание на границе сотрудников посольства Украины в Польше, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отозвал их из долгосрочной командировки и без промедления уволит их из Министерства иностранных дел.