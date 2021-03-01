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Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)

Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф сайт СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили незаконную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины, которые использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты для контрабанды подакцизных товаров, золотых изделий и иностранной валюты.

Об этом сообщает в понедельник, 1 марта, Служба безопасности Украины.

В частности, отмечают в спецслжубе на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни (на границе с Польшей) контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.

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На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз:

  • $140 тыс.(около 4,7млн грн), 67,2 тыс. евро (около 2,27млн грн), 11,6 тыс. польских злотых (около 86тыс. грн),
  • почти 16 кг изделий из золота, ориентировочной стоимостью 15 млн грн;
  • табачные изделия в количестве 8826 блоков на 1,5млн грн по ценам черного рынка.

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Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении подозрений фигурантам.

Ранее, комментируя задержание на границе сотрудников посольства Украины в Польше, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отозвал их из долгосрочной командировки и без промедления уволит их из Министерства иностранных дел.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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СБУ, Польша, Контрабанда, Посольство, Задержание, Дипломаты.
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