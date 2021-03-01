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Украинских дипломатов поймали при попытке ввоза в Польшу золота, валюты и контрабандных сигарет

Украинских дипломатов поймали при попытке ввоза в Польшу золота, валюты и контрабандных сигарет
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 28 февраля, двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 1 марта, на своей странице в соцсети Facebook.

"Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции… Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре.На моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов", - написал Кулеба.

Он также сообщил о принятых в связи с этим инцидентом решениях.

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"Обоих сотрудников я немедленно отозвал из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены", - написал министр.

Также, по его словам, в отношении обоих сотрудников в МИД начинают дисциплинарное расследование касательно выявленных фактов. "Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения", - написал Кулеба.

Он заверил, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых в министерстве ожидают быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.

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"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, толерантно к ней относятся, или нет. В МИД - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", - заверил Кулеба.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Польша, МИД, Сотрудники, Контрабанда, Посольство, Дмитрий Кулеба.
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