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В Киеве под видом "сухостоя" вырубили вековые дубы (фото)

В Киеве под видом "сухостоя" вырубили вековые дубы (фото)
13:15 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В Киеве под видом сухостоя срубили 17 дубов, которым по 300 лет.

Об этом сообщает "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook.

"В Голосеевском парке представители Зеленстроя срезали 17 вековых дубов. На руках есть документы о том, что они имеют право срезать сухостой", - говорится в сообщении.

Дубы вырубывают в Киеве

Несмотря на наличие документов, срезанным дубам далеко до сухотоя.

"Других деревьев не режут, хотя в акте написано и о других деревьях. Дубравы, что у дороги, уже вывезли, а те, что неудобно - еще нет. Короче говоря, там какая-то мутная схема", - добавляют в Facebook-сообществе, показав фото срезанных деревьев.

Дубы вырубывают в Киеве

"Я честно, не понимаю, что вообще происходит!!! Люди сошли с ума!!! Нам скоро негде будет увидеть зеленую траву и дерево!!! Ну ничего Карпаты уже показали что человек это жалкая мелочь по сравнению с силой природы, скоро и нас это ждет..".  "Этим же дубам по 300 лет! (((Как можно на такие деревья поднимать руку .... (((", "Пора ввести серьезные законы о защите деревьев. Садить и тех, кто подписывает и тех, кто спиливает здоровые деревья!" – пишут в комментариях пользователи, не скрывая возмущения.

Дубы вырубывают в Киеве

Дубы вырубывают в Киеве

Дубы вырубывают в Киеве

Дубы вырубывают в Киеве

Как сообщал "Телеграф", ранее на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе Киева неизвестные срезали магнолию, поскольку она закрывала стену здания, на котором разместили рекламу.

Также 3 марта в Киеве Государственная экологическая инспекция Украины совместно с Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ) задержали арабов с партией щеглов для контрабанды в страны Ближнего Востока, где из них делают паштет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 471

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Киев, Фото, Деревья, Вырубка деревьев, Дубы.
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