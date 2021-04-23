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Преступление против человечества: на Волыни показали масштабы вырубки леса

Преступление против человечества: на Волыни показали масштабы вырубки леса
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Житель Волынской области показал видеозапись вырубки леса в селе Стобыховка.

Об этом сообщили 23 апреля в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

Очевидец показал масштабы уничтожения природы в селе Стобыховка.

Он утверждает, что незаконная деятельность происходит по согласию местных властей. Потому очевидец обращается к президенту, СБУ и другим органам правопорядка и власти, чтобы они приняли меры к виновникам данной ситуации.

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Мужчина опасается, что в ином случае, будущему поколению будет нечем дышать.

Видео с места событий:

Напомним, что в селе Пески во Львовской области за ночь образовалась карстовая воронка, которая продолжает расширяться.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 320

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Лес, Вольнь, Стобыховка.
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