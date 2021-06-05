Путин предсказал США судьбу СССР: "Им кажется, что они такие могущественные..." (видео)

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, где "засветилась" его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, сравнил США с СССР, спрогнозировал для Америки такую же судьбу.

"Знаете, в чем проблема? В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие ошибки. … И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - заверил он.

По словам российского лидера загвоздка не в самих проблемах, как таковых, а в их количестве, которое неминуемо ведет к краху.

"Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И решим проблемы. Но количество проблем нарастает, и наступает момент, когда с ними уже не справиться", - объяснил российский гарант.

Рассуждая об американских санкциях, Путин заявил, что Россия просто по факту своего существования мешает США.

"Мы что ли вводили санкции против США? Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить. По каждому поводу и без повода вообще, только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться – Россия есть, была и будет", - сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее на этом же форуме, обсуждая тему отношений РФ и Украины, Путин назвал условие, при котором удастся снизить цену на газ.