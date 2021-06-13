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Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое

Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главы стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония) в итоговом коммюнике саммита в Британии потребовали от России оставить Украину в покое. 

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления будет обнародован позже в воскресенье. 

Лидеры стран напомнили России о ее международных обязательствах, а также призвали отвести войска от восточной границы Украины и из оккупированного Крыма.  

"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в сообщении. 

Кроме того страны G7 призвали РФ и поддерживаемые нею вооруженные формирования к "конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия".

Главы стран "Группы семи" подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.  

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя к дальнейшему прогрессу в проведении реформ", - говорится в заявлении.

Кроме того, они обратились к России с призывом остановить ее дестабилизирующее поведение.

Как сообщалось ранее, в G7 накануне заявили, что Украина остается важным вопросом в повестке дня глав государств. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Германия, Украина, Италия, США, Франция, Великобритания, Япония, Россия, Крым, Канада, Донбасс, G7.
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