"Важный вопрос на повестке дня": на саммите "Большой семерки" обсудили Украину

Страны "Большой семерки" поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины во время саммита в Великобритании.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после обсуждения вопросов связанных с "Восточным партнерством".

"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать, что прочный трансатлантический союз сможет ответить на этот вызов", - написала она в Твиттер.

Она указала, что тема Украины занимает важное место в повестке дня саммита и добавила, что страны G7 поддерживают ее территориальную целостность и готовы оказать помощь в проведении реформ.

"Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права", - добавила фон дер Ляйен.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2021