США предоставят Украине военную помощь: какое оружие получим

Министерство обороны США одобрило выделение Украине военной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Пакет помощи охватывает поставки военного оборудования, военную подготовку и консультации с целью защиты территориальной целостности Украины и ее сближения с НАТО.

В ведомстве уточняют, что предусмотрено выделение Украине противоартиллерийских радаров, средств противодействия враждебным беспилотникам, защищенных средств связи, средств радиоэлектронной борьбы, медицинского снаряжения и тому подобное.

Стоит отметить, что в апреле Комитет Сената США одобрил законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

В июне во время телефонного разговора Байден заверил Зеленскогов непоколебимой поддержке со стороны США.