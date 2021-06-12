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США предоставят Украине военную помощь: какое оружие получим

США предоставят Украине военную помощь: какое оружие получим
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Министерство обороны США одобрило выделение Украине военной помощи в размере 150 миллионов долларов. 

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Пакет помощи охватывает поставки военного оборудования, военную подготовку и консультации с целью защиты территориальной целостности Украины и ее сближения с НАТО.

В ведомстве уточняют, что предусмотрено выделение Украине противоартиллерийских радаров, средств противодействия враждебным беспилотникам, защищенных средств связи, средств радиоэлектронной борьбы, медицинского снаряжения и тому подобное.

Стоит отметить, что в апреле Комитет Сената США одобрил законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.

В июне во время телефонного разговора Байден заверил Зеленскогов непоколебимой поддержке со стороны США.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

США, Пентагон, ВСУ, Военная помощь.
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