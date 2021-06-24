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А бабушка все равно любит: Елизавета II не стала скрывать фото принца Гарри и Меган Маркл

А бабушка все равно любит: Елизавета II не стала скрывать фото принца Гарри и Меган Маркл
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram june_tea_and_monarchy

Королева Великобритании Елизавета II является не только гордым монархом. Как и большинство бабушек и дедушек, она так же хочет хвастаться своей семьей. Новые фотографии из Букингемского дворца показывают, как королева относится к своим родным, которые, все же, иногда ее расстраивают. Фото принца Гарри и Меган Маркл до сих пор стоит на столике в одном кабинетов дворца, несмотря на их частые нападки в сторону других членов королевской семьи.

Ее Величество впервые с начала пандемии коронавируса провела аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Их последняя личная встреча состоялась 11 марта 2020 года. Семейные портреты были выставлены на обозрение во время этой аудиенции.

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На столике возле камина, кроме герцогов Сассекских, присутствуют также фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской.

Фото: Инстаграм

Фотографии, выставленные в Букингемском дворце

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в начале прошлого года. Тогда Елизавета II заявила, что Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Борис Джонсон, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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