А бабушка все равно любит: Елизавета II не стала скрывать фото принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II является не только гордым монархом. Как и большинство бабушек и дедушек, она так же хочет хвастаться своей семьей. Новые фотографии из Букингемского дворца показывают, как королева относится к своим родным, которые, все же, иногда ее расстраивают. Фото принца Гарри и Меган Маркл до сих пор стоит на столике в одном кабинетов дворца, несмотря на их частые нападки в сторону других членов королевской семьи.

Ее Величество впервые с начала пандемии коронавируса провела аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Их последняя личная встреча состоялась 11 марта 2020 года. Семейные портреты были выставлены на обозрение во время этой аудиенции.

На столике возле камина, кроме герцогов Сассекских, присутствуют также фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской.

Фото: Инстаграм

Фотографии, выставленные в Букингемском дворце

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в начале прошлого года. Тогда Елизавета II заявила, что Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.