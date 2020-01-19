Окончательное решение для герцогов Сассекских: Елизавета II опубликовала официальное заявление

Новости шоу бизнеса:Королева Англии решила дальнейшую судьбу Меган Маркл и принца Гарри.

Королева Великобритании вечером 18 января от всего Букингемского дворца опубликовала заявление об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи. Вместе с этим существует целый ряд деталей, которые будут касаться дальнейшей самостоятельной жизни герцогов Сассекских.

Соответствующее заявление появилось на всех официальных страницах в социальных сетях королевской семьи, в частности, и на инстаграм-странице герцогов Сассекских.

Британская королева подчеркнула, что после многих месяцев дискуссий они наконец смогли найти компромисс в такой непростой ситуации. По ее словам, Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 18 Янв 2020 в 10:30 PST

Также супружество Маркл и принца Гарри больше не будет получать финансирование на выполнение королевских обязанностей, как они этого и хотели, а также они вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт своего дома – Фрогмор-хаус. В частности, несмотря на отхождение из королевской семьи, имение останется ихним на время их же пребывания в Великобритании.

Елизавета II согласилась с тем, что на время пребывания Меган Маркл в монаршей семье она стала жертвой многих нападок со стороны прессы, поэтому она особенно рада, что Меган смогла все выстоять и быстро стать членом королевской семьи. В заявлении уточнялось также то, что пара Меган и Гарри больше не будет официально представлять королеву, как это и раньше просили герцоги Сассекские.

Новые правила вступят в силу весной этого года.