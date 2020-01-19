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Окончательное решение для герцогов Сассекских: Елизавета II опубликовала официальное заявление

Окончательное решение для герцогов Сассекских: Елизавета II опубликовала официальное заявление
10:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Королева Англии решила дальнейшую судьбу Меган Маркл и принца Гарри.

Королева Великобритании вечером 18 января от всего Букингемского дворца опубликовала заявление об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи. Вместе с этим существует целый ряд деталей, которые будут касаться дальнейшей самостоятельной жизни герцогов Сассекских.

Соответствующее заявление появилось на всех официальных страницах в социальных сетях королевской семьи, в частности, и на инстаграм-странице герцогов Сассекских.

Британская королева подчеркнула, что после многих месяцев дискуссий они наконец смогли найти компромисс в такой непростой ситуации. По ее словам, Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.

 
 
 
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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Также супружество Маркл и принца Гарри больше не будет получать финансирование на выполнение королевских обязанностей, как они этого и хотели, а также они вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт своего дома – Фрогмор-хаус. В частности, несмотря на отхождение из королевской семьи, имение останется ихним на время их же пребывания в Великобритании.

Всему виной Меган Маркл: принц Гарри прекратил общение со своими друзьями (Фото)

Елизавета II согласилась с тем, что на время пребывания Меган Маркл в монаршей семье она стала жертвой многих нападок со стороны прессы, поэтому она особенно рада, что Меган смогла все выстоять и быстро стать членом королевской семьи. В заявлении уточнялось также то, что пара Меган и Гарри больше не будет официально представлять королеву, как это и раньше просили герцоги Сассекские.

Новые правила вступят в силу весной этого года.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Елизаветы II. Королева Англии.
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