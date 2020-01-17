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Всему виной Меган Маркл: принц Гарри прекратил общение со своими друзьями (Фото)

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Всему виной Меган Маркл: принц Гарри прекратил общение со своими друзьями (Фото)
10:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:На днях стало известно, что герцог Сассекские после свадьбы прекратил общаться почти со всеми приятелями.

Инсайдер издания People не обвинил в этом Меган Маркл, однако отметил, что именно после ее появления в королевской семье, принц Гарри дистанцировался от семьи и ближайших друзей. Еще до беременности герцогини Сассекской он поддерживал связь со студенческими приятелями, однако впоследствии полностью отказался от любого общения.

Интересно, что инсайдер – один из тех, кого принц Гарри удалил из своей жизни после женитьбы с Меган. Мужчина заверил, что все его друзья в обиде от такой изоляции. Однако даже сказать об этом Гарри они не имеют возможности, ведь принц поменял номер телефона и не поделился им со старыми знакомыми.

"У большинства друзей просто больше нет его номера. Естественно, все понимают, что мужчины отдаляются от друзей после свадьбы, но все равно они обиделись на него, потому что все поддерживали Гарри на разных этапах его жизни", – рассказал инсайдер.

По неофициальным данным, единственным другом, с которым герцог Сассекский продолжает общение-это его приятель Чарли ван Страубензи. С ним Гарри знаком еще со школы.

Принц Гарри и Чарли ван Страубензи

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В то же время Меган Маркл не намерена избавляться от своих друзей. После свадьбы она активно общается со стилисткой Джессикой Малруни и коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер. Кроме этого, герцогиня не отказалась от дружбы с теннисисткой Сереной Уильямс. Чтобы поддержать подругу на престижном турнире, Меган Маркл тайно уехала в Нью-Йорк, оставив младеца Арчи с отцом и няней.

Напомним, что британский актер Хью Грант поддержал принца Гарри о сложении королевский полномочий.

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Принц Гарри, Королевская семья, Друзья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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