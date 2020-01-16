"Убили его мать": Хью Грант поддержал принца Гарри

Новости шоу бизнеса:Британский актер припомнил, как журналисты преследовали принцессу Диану.

Новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл собираются сложить полномочия и отказаться от поддержки со стороны короны, вызвала бурную реакцию общества. Герцоги становятся главным предметом обсуждения в новостях и телепередачах, люди продолжают оценивать и комментировать их действия.

Некоторые называют пару "неблагодарной" и осуждают ее решение уйти в "свободное плавание". Другие продолжают критиковать Меган Маркл: они обвиняют ее в отдалении мужа от семьи и разрушении его жизни. Сторонники этих мыслей "советуют" Меган сложить полномочия одной и не тянуть за собой мужа.

Однако есть те, кто поддерживает идею герцогов. В эфире радиошоу Энди Коэна Хью Грант поддержал решение принца отойти от обязанностей члена королевской семьи.

"Я скорее на стороне Гарри. Сначала таблоиды фактически убили его мать, а теперь разрывают на части его жену", — сказал актер. Он вспомнил смерть принцессы Дианы: машину, в которой она попала в автокатастрофу, преследовали папарацци. Принцу Гарри на момент смерти матери было 12 лет.

"Я считаю, что его долг как мужчины — защитить свою семью. Поэтому я поддерживаю его", — подытожил Хью.