Меган Маркл в Канаде: первый публичный выход герцогини

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская совершила первый публичный выход в Канаде.

Пока в Великобритании не утихают разговоры о решении герцогов Сассекских сложить полномочия, Меган Маркл находится в Канаде. Однако и там своенравная жена принца Гарри не теряет возможности поработать. Она осуществила первый публичный выход, фото с которого попали в сеть.

Во вторник, 14 января, Меган Маркл наведалась в женский центр Downtown Eastside Women's Centre, расположенный в канадском Ванкувере. Благотворители не сдерживали эмоций от такого неожиданного визита герцогини Сассекской и поделились совместным с ней снимком в Фейсбуке.

"Смотрите, кто сегодня посетил чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила наш центр, чтобы обсудить проблемы, касающиеся женщин в обществе", – написали они.

Согласно кадрам, Меган Маркл решила забыть про изысканный наряд, отдав предпочтение стилю casual. По словам экспертов, представители королевской семьи часто выбирают брюки и простые туфли, чтобы благодаря повседневной одежде показать свою близость к народу. Поэтому появление герцогини Сассекской в черных приталенных брюках и объемной кофте вызвало только восторг в сети.