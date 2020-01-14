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Почему Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию

Почему Меган Маркл "не обязательно" было присоединяться к семейному совещанию
21:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Неурядицы в королевской семье Великобритании стали одной из самых обсуждаемых тем в мире.

13 января королева Елизавета II инициировала семейное совещание, одной из тем которого стало стремление принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия. Однако в резиденцию Ее Величества герцогиня не приехала, а ее отсутствие решили официально объяснить представители Букингемского дворца.

Сразу после оглашения резонансного заявления Меган Маркл покинула Великобританию и вернулась в Канаду, где ее ждал 8-месячный сын Арчи с няней. Инсайдеры западных СМИ отметили, что это была часть их плана, ведь принц Гарри хотел оградить любимую от репортеров, хейтеров и разъяренных родственников.

В то же время отмечалось, что Меган Маркл планировала наблюдать за ходом семейного совещания благодаря видеосвязи. Герцогиня Сассекская должна была присоединиться к совещанию и принять участие в обсуждении. Однако она так этого и не сделала. По официальным данным, представители монархии не видели в этом необходимости.

"Они решили, что герцогине не обязательно присоединяться к разговору", – говорится в официальном заявлении.

 
 
 
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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Королевская корреспондентка Эмили Эндрюв добавила журналистам The Sun, что принц Гарри всегда информировал жену о ходе семейного совещания. Следовательно Меган Маркл знала все детали разговора, которая велась между потомками Елизаветы II.

Что известно о семейном совещании Елизаветы II?

Как известно, 8 января принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что слагают свои королевские полномочия. От титула герцоги Сассекськие не отказались, однако пояснили, что в дальнейшем хотят работать на себя и не брать средства налогоплательщиков. Кроме этого, супруги планируют жить на две страны.

Такое решение ошарашило весь мир. Не меньше удивления оно вызвало и у королевы Елизаветы II, которая узнала об этом после распространения новости в СМИ. Поэтому Ее Величество начала искать методы решения проблемной ситуации и после раздумий созвала семейный совет. По словам представителей монарха, заявление принца Гарри и Меган Маркл было не единственной темой беседы, однако одной из главных. Поэтому королева пригласила обоих герцогов Сассекских в свою резиденцию в Сандрингеме.

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Какие аргументы представил внук Елизаветы II и какую реакцию родственников получил взамен – неизвестно. Однако уже после семейной встречи Ее Величество официально заявила, что полностью поддерживает принца Гарри и Меган Маркл. Такого мнения и принц Чарльз, Уильям и Кейт Миддлтон, которые были участниками обсуждения.

"Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи", – возвестила королева.

В сообщении также было указано, что этот вопрос показался сложным для королевской семьи, которая и до сих пор не оправилась от радикального заявления герцогов Сассекских. Однако совместно они определили так называемый переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно будут отходить от своих королевских полномочий. В это время семья сможет спокойно жить на две страны – в Великобритании и Канаде.

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Великобритания, Принц Уильям, Канада, Принц Гарри, Знаменитости, Звезды, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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