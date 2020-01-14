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За последние 12 лет: Скарлетт Йоханссон - единственная актриса, которая получила две номинации "Оскара"
За последние 12 лет: Скарлетт Йоханссон - единственная актриса, которая получила две номинации "Оскара"

За последние 12 лет: Скарлетт Йоханссон - единственная актриса, которая получила две номинации "Оскара"

За последние 12 лет: Скарлетт Йоханссон - единственная актриса, которая получила две номинации "Оскара"
18:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Победителей объявят 9 февраля.

На днях были объявлены номинанты на премию "Оскар-2020", среди которых актриса Скарлетт Йоханссон, претендующая сразу на две награды - как лучшая актриса в фильме "Брачная история" и лучшая актриса второго плана в картине "Кролик Джоджо".

Как сообщает justjared, Йоханссон получила сразу две актерские номинации - чего не происходило последние 12 лет. Кроме того, только 12 актеров в истории были номинированы сразу в двух актерских категориях.

В последний раз актер получил две номинации за актерскую деятельность в 2008 году - это была Кейт Бланшетт.

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Напомним, что будущий фильм "Черная вдова", основанный на одноименных комиксах от Marvel Comics, получит долгожданную экранизацию уже в мае 2020 года. Поскольку все предыдущие фильмы от вселенной Marvel пользовались большой популярностью, смело можно предполагать, что супергеройская лента о женщине в отличной физической форме получит не меньший успех в прокате.

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Скарлетт Йоханссон, Оскар, Знаменитости, Актриса, Десятилетие, Тайка Вайтити.
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