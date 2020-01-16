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Четверг, 16.01.2020
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Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)

Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
20:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 15 января, супруги осуществили первый официальный выход в 2020 году, посетив город Брэдфорд.

Во время разговора с поклонниками, Кейт Миддлтон обмовилася, что пополнение в семье герцогов Кембриджских ожидать не стоит. Жена принца Уильяма отметила, что против рождения четвертого ребенка выступает ее муж.

В то время, как герцоги Сассекские регулируют семейный конфликт, Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили свой первый официальный выход в 2020 году. Супруги наведались в город Брэдфорд, где, по традиции, устроили беседу с молодежью, чтобы поинтересоваться о досуге и возможностях в городе.

Во время общения с общественностью один из местных жителей признался, что посылал поздравительные открытки для семьи герцогов Кембриджских после рождения каждого из королевских отпрысков. Мужчина поинтересовался, сможет ли он сделать это в четвертый раз. На что Кейт Миддлтон ответила категорично.

 
 
 
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"Не думаю, что Уильям еще хочет детей", – призналась герцогиня.

Заметим, что свою позицию относительно пополнения в семье Кейт Миддлтон не озвучила. Однако ее любовь к детям трудно не заметить. Впервые на позицию мужа она намекнула в прошлом году во время визита в Северную Ирландию.

 
 
 
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В пальто цвета хаки: Кейт Миддлтон совершила первый выход после скандала с герцогами Сассекскими (Фото)

Тогда герцогиня Кембриджская не смогла отказать себе в удовольствии развлечь пятимесячного сына местной жительницы. Так, отвечая на вопрос о четвертом ребенке, она также вспомнила принца Уильяма и заметила, что такая идея его озадачит.

Сейчас герцоги Кембриджские воспитывают троих детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и почти двухлетнего принца Луи.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, День рождение, Герцогиня Кембриджская.
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