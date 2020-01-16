В пальто цвета хаки: Кейт Миддлтон совершила первый выход после скандала с герцогами Сассекскими (Фото)

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские посетили несколько благотворительных мероприятий в Брэдфорде.

Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри решили официально сложить королевские полномочия, а королева Елизавета II поддержала их нелегкое решение, все представители королевской семьи Великобритании, как ни в чем не бывало, продолжают активно выполнять королевские обязанности.

Вчера, 15 января, герцоги Кембриджские посетили ряд благотворительных мероприятий в Брэдфорде. В частности, Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с молодежью в целях поддержки проекта по укреплению отношений между внуками и их бабушками и дедушками (Напоминает ситуацию того, как Елизавета II поддержала своего внука, принца Гарри, который решил начать независимую жизнь, переехать в Канаду и самостоятельно зарабатывать).

Кейт Миддлтон была, как всегда, на высоте. Герцогиня Кембриджская выбрала для выхода длинное пальто цвета хаки бренда Alexander McQueen. Свой образ Миддлтон дополнила черными туфлями и сумочкой Aspinal of London. Элегантный вид был и у принца Уильяма. Герцог выбрал для мероприятия темно-синее пальто и брюки, а также замшевые коричневые ботинки, бордовый пуловер с рубашкой и стильный галстук.

Как ранее сообщалось, легендарный британский музыкант Элтон Джон знал о сложении королевских обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

Кроме этого, британский актер Хью Грант поддержал принца Гарри.