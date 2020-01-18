Уже не "Их королевское высочество": принц Гарри и Меган Маркл лишатся титулов

Новости шоу бизнеса:Супруги больше не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

В Букингемском дворце заявили, что принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы "Ваше королевское высочество" и не будут получать государственных средств за выполнение королевских обязанностей.

Об этом сказано в официальном заявлении Букингемского дворца

"Герцог и герцогиня не будут пользоваться своими званиями "Ваше королевское высочество", поскольку они уже не работают членами королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские поделились желанием вернуть суверенные грантовые расходы на обновление коттеджа Frogmore, который останется их домом в Великобритании" - говорится в сообщении.

Отмечается, что принц Гарри и Меган больше не будут официально представлять королеву, однако продолжат поддерживать свои частные патронаты и ассоциации.

В заявлении также говорится, что Букингемский дворец не комментирует подробности договоренностей в отношении безопасности.

Отмечается, что указанные изменения вступят в силу весной 2020 года.