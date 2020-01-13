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Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл
20:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялась встреча королевской семьи, которая была посвящена решению герцогов Сассекских отойти от своих полномочий.

После частной встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.

Елизавета II провела большой семейный совет, на который пришли принц Уильям с Кейт Миддлтон, Чарльз и герцогиня Камилла, а также виновники экстренной встречи – Гарри и Меган Маркл. Жена герцога Сассекского во время встречи связалась с семьей по телефону, так как на днях отправилась в Канаду.

По результатам семейной встречи, Елизавета II согласилась с решением супругов отойти от королевских полномочий и начать финансово независимую жизнь. В официальном заявлении Ее Величество убедила, что совещание вышло достаточно конструктивным и всем членам британской монархии удалось договориться.

СМИ: принц Гарри и Меган Маркл дадут развернутое интервью

"Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи", – сообщила королева.

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Все по теме:

Великобритания, Канада, Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Альманах 2020.
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