Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялась встреча королевской семьи, которая была посвящена решению герцогов Сассекских отойти от своих полномочий.

После частной встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.

Елизавета II провела большой семейный совет, на который пришли принц Уильям с Кейт Миддлтон, Чарльз и герцогиня Камилла, а также виновники экстренной встречи – Гарри и Меган Маркл. Жена герцога Сассекского во время встречи связалась с семьей по телефону, так как на днях отправилась в Канаду.

По результатам семейной встречи, Елизавета II согласилась с решением супругов отойти от королевских полномочий и начать финансово независимую жизнь. В официальном заявлении Ее Величество убедила, что совещание вышло достаточно конструктивным и всем членам британской монархии удалось договориться.

"Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи", – сообщила королева.