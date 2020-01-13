СМИ: принц Гарри и Меган Маркл дадут развернутое интервью

Новости шоу бизнеса:В прессе появилась информация о том, что герцоги Сассекские рассматривают возможность проведения разоблачительного интервью.

Предполагают, что в нем супруги прольют свет на истинную причину отстранения от королевских обязанностей. Официальное сообщение принца Гарри и Меган Маркл вызвало настоящий резонанс в обществе. Пара, которая выразила намерение отойти от королевской семьи и обрести финансовую независимость, не вдавалась в детали обоснования такого решения. Однако, как сообщает издание Deadline, все подробности об отношениях в семье британских монархов могут быть обнародованы во время личного интервью.

Близкий друг принца Гарри и принца Уильяма Том Брэдби, который сделал успешную карьеру на британском телевидении, высказал предположение о предстоящем разговоре герцогов Сассекских с прессой.

"Я имею определенное представление о том, что может выходить в полное интервью, с которым они не замедлят, и я не думаю, что оно станет приятным", – откровенно признался Том Брэдби.

Товарищ принца Гарри не дал точно понять, каких аспектов жизни королевской четы будет касаться разговор. Однако вряд ли Том Брэдби, который пролил свет на борьбу Меган Маркл с британской прессой, согласится стать интервьюером в этот раз.

Предполагают, что откровенный разговор может состоятся с американской актрисой и ведущей Опрой Уинфри, с которой принц Гарри работает над созданием сериала о психическом здоровье. Зрители смогут увидеть результаты их совместной работы уже в 2020 году в эфире платформы Apple TV+.

Известно, что мать Меган Маркл Дориа Редлан несколько раз встречалась с Опрой Уинфри. Возможно, на откровенный разговор о жизни королевской семьи решились не только герцоги Сассекские.