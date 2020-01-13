Принц Гарри еще летом просил главу Disney дать Меган Маркл работу

Новости шоу бизнеса:В сети появилось видео, на котором видно, как принц Гарри обсуждает возможность Меган Маркл работать на студию Disney.

Оказывается, герцоги Сассекские планировали сложение королевских полномочий еще летом 2019 года.

Видео переговоров опубликовал таблоид TMZ, после чего ролик быстро распространили в сети. Кадры, которые уже вызвали немалый резонанс, были сделаны во время выхода герцогов Сассекских на премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, прошедшей в середине июля 2019 года.

На фото и видео видно, как принц Гарри и Меган Маркл общаются с голливудскими звездами. И пока герцогиня наслаждалась беседой с Бейонсе, ее муж активно обсуждал их будущее с генеральным директором киностудии Disney Робертом Айгером. В разговоре принц Гарри предложил, чтобы Меган Маркл участвовала в озвучивании мультфильмов.

Вы знаете, что она прекрасно меняет голос? Вы выглядите удивленным, но она действительно заинтересована в этом, – говорилось в беседе.

Роберт Айгер и правда не ожидал такого предложения от герцога Сассекского, ведь общеизвестно, что представители монархии выполняют свои обязанности и не могут работать. Однако генеральный директор Disney все же пригласил Меган на пробу.

Интересно, что информацию о сотрудничестве с Голливудом супруги тщательно скрывали не только от общественности, но и от родственников. Только на днях стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с Disney Обратно в Голливуд: Меган Маркл начала сотрудничество с Disney, – СМИ и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По неофициальным данным, она уже начала выполнять свою работу и перед Рождеством приняла участие в записи. Все средства, полученные от киностудии, герцоги Сассекские будут передавать благотворительному фонду, занимающемуся защитой животных.