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Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма

Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Принц Уильям уже 10 лет живет в счастливом браке со своей супругой Кейт Миддлтон, с которой начал встречаться будучи студентом колледжа. Вместе они воспитывают троих деток - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Однако в жизни герцога Кембриджского была не только она одна. Принцу приписывали не один роман, но ни один из них герцог не подтвердил. 

Первым увлечением Уильяма была его подруга детства - Джессика Крейг. Они тесно общались, пока Уильям не поступил в колледж. После у него закрутился роман с Кейт Миддлтон, который перерос в брак.

 
 
 
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Но и в браке принцу Уильяму "приписывали" любовниц. К примеру  - певицу Риты Оры. Как то их поймали за объятиями и поцелуем, хотя правила запрещают прикасаться к королевской особе.

Также, еще одной "любовницей" принца считали модель Софи Тейлор, с которой его заметили в Швейцарии. Модель флиртовала с уже женатым Уильямом. Однако друзья герцога все отрицали и уверяли, что с моделью он общался несколько минут.

Напомним, что 21 июня принц Уильям отмечал свое день рождение. "Телеграф" рассказывал, как члены королевской семьи принца поздравили его с 39-летием.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 64

Все по теме:

Принц Уильям, Роман, Отношения, Кейт Миддлтон, Королевская семья.
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