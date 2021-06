Принцу Уильяму - 39: как поздравила будущего короля Великобритании его семья (фото)

В понедельник, 21 июня, очевидному наследнику британского престола, герцогу Кембриджскому исполняется 39 лет. Напомним, что принц Уильям занимает второе место в порядке наследования престола, а британцы хотят видеть королем именно Уильяма, а не его отца.

Некоторые члены королевской семьи принца поздравили его с днем рождения, опубликовав соответствующие посты на своих официальных страницах в соцсетях.

В официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца отметили день рождения внука королевы Елизаветы II, поделившись несколькими фотографиями.

"Поздравляем герцога Кембриджского с днем рождения!", - говорится в сообщении.

Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021