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Принцу Уильяму - 39: как поздравила будущего короля Великобритании его семья (фото)

Принцу Уильяму - 39: как поздравила будущего короля Великобритании его семья (фото)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Duke and Duchess of Cambridge

В понедельник, 21 июня, очевидному наследнику британского престола, герцогу Кембриджскому исполняется 39 лет. Напомним, что принц Уильям занимает второе место в порядке наследования престола, а британцы хотят видеть королем именно Уильяма, а не его отца.

Некоторые члены королевской семьи принца поздравили его с днем рождения, опубликовав соответствующие посты на своих официальных страницах в соцсетях.

В официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца отметили день рождения внука королевы Елизаветы II, поделившись несколькими фотографиями.

"Поздравляем герцога Кембриджского с днем рождения!", - говорится в сообщении.

Принц Чарльз поделился двумя фотографиями в честь дня рождения своего старшего сына на официальной странице Clarence House в Инстаграме.

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"Поздравляю герцога Кембриджского с днем рождения!", - написал герцог Уэльский, подписав черно-белый снимок, на котором он держит тогда еще маленького Уильяма, и еще одну фотографию, на которой отец троих детей сидит с Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской на одном из мероприятий.

 
 
 
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Старшая дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис также поздравила своего родственника в Инстаграме.

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"С днем рождения, дорогой принц Уильям. Всегда был заботливым и рассудительным человеком. Герцогине Кейт очень повезло, что ты ее муж. Джорджу, Шарлотте и Луи посчастливилось называть тебя папой. И нам так повезло, что ты в качестве будущего короля продолжишь наследие. Дай бог здоровья и желаем тебе всего наилучшего!", - говорится в посте.

Как поздравил родной брат принца Уильяма, принц Гарри, неизвестно (если вообще поздравил). Ведь после того, как младший сын принца Уэльского дал скандальное интервью с супругой Меган Марклчто пошатнуло репутацию британской монархии, отношения братьев стали особо напряженными. Ранее сообщалось, что принц Уильям теперь вряд ли протянет своему брату руку помощи в будущем.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Королевская семья, Принц Чарльз, Елизавета II, Принцесса Беатрис, Герцогиня Корнуолльская.
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