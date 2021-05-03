"Этот парень переступил черту": принц Уильям может больше не протянуть руку помощи своему брату

72-летний принц Чарльз и 38-летний принц Уильям могут больше не протянуть руку помощи герцогу Сассекскому, который сейчас вместе с Меган Маркл проживает в США.

Королевский эксперт Чарли Рэй рассказал, что вражда между принцем Гарри и принцем Уильямом "не будет разрешена", добавив, что герцог Кембриджский и принц Чарльз не будут помогать Гарри после того, как он "перешел черту", пишет Geo News.

"Мы считаем, что Гарри был шокирован холодным приемом, который ему оказали некоторые члены королевской семьи. Я не знаю, почему это было для него сюрпризом. В США Гарри похож на испуганного кролика, пойманного в свете фар. Я считаю, что это проблема, которая никогда не исчезнет. Они (имеется ввиду недавнее интервью Меган и Гарри - ред.) оттолкнули Кейт. Я думаю, что это уже слишком. Этот парень переступил черту. Надеюсь, со временем эти раны можно будет излечить, но я не думаю, что он заслуживает прощения в данный момент. Я предполагаю, даже он это знает", - сказал эксперт.

Напомним, что принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы 17 апреля присутствовать на похоронах своего дедушки, принца Филиппа. Изначально герцог должен был задержаться в стране из-за 95-летия Елизаветы II, но позже решил не откладывать возвращение в США, где его ждала беременная супруга.