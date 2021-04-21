Улетел на день раньше: принц Гарри решил не оставаться на день рождения своей бабушки Елизаветы II

Впервые за год королевская семья снова собралась вместе, но увы по печальному поводу - похороны супруга королевы принца Филиппа. Ради этого даже прилетел принц Гарри, который сейчас живет в США, но без беременной Меган Маркл.

Многие СМИ писали, что принц останется в Лондоне до дня рождения его бабушки, королевы Елизаветы II, которая 21 апреля отмечает 95-летие. Однако это не так.

Принц Гарри покинул Великобританию за день до юбилея королевы. 36-летний герцога Сассекского заметили в аэропорту Лос-Анджелеса 20 апреля. Папараццы заняли минивэн принца с шофером, покидающий частный терминал в аэропорту.

Ранее, "Телеграф" писал, что из-за смерти своего мужа, королева Елизавета нарушила одну из королевских традиций. Королева отменила все празднования в честь своего 95-летия и не опубликовала на официальных страницах в соцсетях семейный портрет.