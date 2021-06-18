Решила свою судьбу в юности: в сети появились пророческие фото Кейт Миддлтон со школьного спектакля

Все мы знаем, что Кейт Миддлтон жила совсем другой жизнью до знакомства с принцем Уильямом, но мы часто об этом забываем. Когда-то она тоже была ребенком: ходила в обычную школу, играла в песочнице, участвовала в драках на детских площадках.

Просто странно вспоминать об этом, потому что Кейт, какой мы ее знаем сейчас, выглядит настолько идеальной, что она почти похожа на восковую фигуру из музея мадам Тюссо. Но одного фото достаточно, чтобы осознать, что Кейт Миддлтон когда-то была неуклюжим маленьким подростком, как и мы.

На архивных снимках, размещенных в MyLondon, Кейт Миддлтон в 13-летнем возрасте играет в спектакле в подготовительной школе Святого Андрея в Бакхолде. Партнер по сцене целует ей руку и, по сценарию, она влюбляется в него. Что интересно, героя, которого играет одноклассник Кейт, зовут Уильямом.

Ранее дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит недавно заявил, что его племянница способна принести мир в британскую королевскую семью.