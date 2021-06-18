Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине амнистируют теневые капиталы за 5% налога: как это будет работать и в чём подводные камни
В Украине амнистируют теневые капиталы за 5% налога: как это будет работать и в чём подводные камни
В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня
В Украине вновь менее тысячи новых заболевших COVID-19 - свежие данные на 18 июня
"В горах у самолета нет воздуха, чтобы зацепиться, а садиться и взлетать приходится по спирали", – украинские военные летчики о миссии в Афганистане (фото)
"В горах у самолета нет воздуха, чтобы зацепиться, а садиться и взлетать приходится по спирали", – украинские военные летчики о миссии в Афганистане (фото)
Загадочно исчезнувший начальник штаба пограничников в Одессе проиграл в казино крупную сумму: открылись подробности
Загадочно исчезнувший начальник штаба пограничников в Одессе проиграл в казино крупную сумму: открылись подробности

Разведенного внука Елизаветы II заметили в компании бывшей принца Гарри (фото)

Разведенного внука Елизаветы II заметили в компании бывшей принца Гарри (фото)
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс, который на днях официально развелся со своей супругой Отем после 12 лет брака, был замечен в компании бывшей девушки принца Гарри, британской телеведущей Натали Пинкхэм.

Появление 43-летнего Питера на скачках в Royal Ascot считается его первым официальным выходом на публику после заявления об окончании бракоразводного процесса. Мужчину подловили за игривым разговором с репортером с пит-лейн "Формулы-1", пишет Daily Mail.

Пара выглядела расслабленной, они много болтали и смеялись. Стоит добавить, что Пинкхэм находится в браке с лондонским бизнесменом Оуайном Уолбеффом. Супруги воспитывают двоих детей, но на этом мероприятии мужчина отсутствовал.

Сам Филлипс является консультантом по спортивному маркетингу. С конца 2019 года Питер и Отем жили раздельно. У разведенной пары есть двое детей - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла. Позже Отем заявила, что не считает себя счастливой в браке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Великобританию на годовщину принцессы Дианы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 189

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Питер Филлипс, Натали Пинкхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное
02 Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры
03 "Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
04 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
05 Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты узнали о &quot;тайном&quot; визите Новинского в Офис президента: зачем он туда приезжал (видео)
Журналисты узнали о "тайном" визите Новинского в Офис президента: зачем он туда приезжал (видео)
&quot;Такие люди погубили страну&quot;: Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
"Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
&quot;Не спасался я от медведя, это он от меня убегал&quot;: спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
"Не спасался я от медведя, это он от меня убегал": спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться
День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь