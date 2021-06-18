Разведенного внука Елизаветы II заметили в компании бывшей принца Гарри (фото)

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс, который на днях официально развелся со своей супругой Отем после 12 лет брака, был замечен в компании бывшей девушки принца Гарри, британской телеведущей Натали Пинкхэм.

Появление 43-летнего Питера на скачках в Royal Ascot считается его первым официальным выходом на публику после заявления об окончании бракоразводного процесса. Мужчину подловили за игривым разговором с репортером с пит-лейн "Формулы-1", пишет Daily Mail.

Пара выглядела расслабленной, они много болтали и смеялись. Стоит добавить, что Пинкхэм находится в браке с лондонским бизнесменом Оуайном Уолбеффом. Супруги воспитывают двоих детей, но на этом мероприятии мужчина отсутствовал.

Сам Филлипс является консультантом по спортивному маркетингу. С конца 2019 года Питер и Отем жили раздельно. У разведенной пары есть двое детей - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла. Позже Отем заявила, что не считает себя счастливой в браке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Великобританию на годовщину принцессы Дианы.