"Печальный день для Питера и Отем": внук Елизаветы II официально развелся с супругой

Самый старший внук королевы Елизаветы II, сын принцессы Анны, Питер Филлипс официально стал холостяком.

Питер и его супруга Отем объявили о своем разводе еще в феврале 2020 года, однако уладить все вопросы, в том числе и финансовые, им удалось только в июне 2021 года. Таким образом, 43-летний первенец принцессы Анны стал первым внуком королевы Елизаветы II, который расстался со своей женой.

"Это печальный день для Питера и Отем, но они по-прежнему ставят благополучие и воспитание своих дочерей Саванны и Ислы на первый план" - говорится в заявлении супругов.

Питер Филлипс - консультант по спортивному маркетингу. Со своей будущей супругой он познакомился в 2003 году в ее родном городе Монреаль на Гран-при Формулы-1. спустя 5 лет, в 2008 году, пара связала себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Стоит отметить, что инициатором развода стала именно Отем. Она приняла решение уйти от мужа из-за семейных проблем. Так, как женщина была одной из любимиц Ее Величества, то королева очень болезненно восприняла их развод.

Ранее, "Телеграф" писал о том, как на самом деле отреагировала Елизавета II на то, что Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочь Лилибет.