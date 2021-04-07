Британцы против "короля Чарльза": кого хотят видеть на британском престоле

Только недавно Букингемский дворец опубликовал новое совместное фото 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II и ее старшего сына, 72-летнего принца Чарльза, который считается первым наследником британского престола. Мать и сын выглядят радостными, и можно подумать, что их общая фотосессия смотрится очень символической.

Конечно, многовековые традиции монархии никто не отменял, но, как оказалось, большинство британцев хотят, чтобы королем стал старший сын принца Уэльского, 38-летний принц Уильям. Об этом сообщает Mirror.

Свежий опрос, проведенный агентством Deltapoll, показал, что 47% респондентов хочет, чтобы корона обошла принца Чарльза и была передана принцу Уильяму, когда правление Елизаветы II закончится, и только 27% хотели бы видеть на престоле старшего сына Ее Высочества.

Источник фото: Инстаграм Duke and Duchess of Cambridge

Интересно, что более молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет хотят, чтобы принц Гарри стал королем. Хотя более половины - 51% - считают, что 36-летний Гарри вместе с 39-летней женой Меган Маркл нанесли существенный ущерб репутации монархии.

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Грэм Смит, генеральный директор антимонархической группы Republic, сказал: "Независимо от того, что говорят опросы, Чарльз будет королем. Тем не менее, этот опрос показывает, что людей больше не волнует наследственная система, они хотят выбора. Огромная пропасть между поколениями подчеркивает, насколько члены королевской семьи оторваны от современных взглядов".

Социологи Deltapoll опросили 1590 взрослых в период с 31 марта по 1 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон будут праздновать 10 лет совместной жизни в браке. Отметим, что за последний год супружеская пара стала теплее относиться к друг другу.