Появились новые официальные фото Елизаветы II с первым наследником престола

В пятницу вечером, 2 апреля, были опубликованы две новые официальные фотографии королевы Елизаветы II, которая решила бороться с расизмом, и ее старшего сына, так же наследника престола - 72-летнего принца Чарльза.

Представленные снимки были размещены в социальных сетях Букингемского дворца и Кларенс-хауса в Инстаграме по случаю пасхальных выходных.

"Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой по территории Фрогмор-хауса в Виндзоре", - отметили в постах с фото, которые были сделаны королевских фотографом Крисом Джексоном.

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Елизавета II, которая 21 апреля будет отмечать свое 95-летие, изображена в зеленом пальто, шерстяных перчатках и черных ботинках. Всегда очень элегантный принц Уэльский предстает в коричневом пальто. Ни один из пары не носит маску, но следует добавить, что они были вакцинированы от коронавируса.

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Напомним, что в этом году королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз.