У королевы Елизаветы II родился еще один правнук: Зара и Майк Тиндолл снова стали родителями

В декабре 2020 года стало известно, что внучка британской королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндолл беременна третьим малышом от бывшего игрока в регби из Англии Майка Тиндолла.

А 24 марта пресс-секретарь пары сообщил, что в воскресенье, 21 марта, Зара в третий раз стала матерью. 39-летняя женщина родила мальчика, которого назвали Лукас Филип. Эту информацию подтвердил, также и сам Майк Тиндолл на своей странице в Твиттере во время онлайн-включения.

Известно, что ребенок родился на полу их ванной после того, как они не смогли вовремя добраться до больницы.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn

— mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021