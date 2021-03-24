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Принц Гарри нашел новую работу в Калифорнии

Принц Гарри нашел новую работу в Калифорнии
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

К британской королевской семьи всегда было приковано особое внимание, а вот после ухода принца Гарри и Меган Маркл, а тем более после их резонансного интервью Опре Уинфри это внимание только усилилось. 

Через несколько недель после того, как Гарри и Меган записали интервью, принц нашел себе новую работу. Герцог Сассекский присоединился к стартапу из Кремниевой долины BetterUp в качестве директора по связям с общественностью. 

Об этом сообщает CNN Business, а также эта информация появилась на сайте BetterUp.

Генеральный директор стартапа отметил, что его вдохновило то, что принц Гарри, как настоящий гражданин мира, посвятил всю свою жизнь тому, чтобы привлекать внимание к разнообразным потребностям людей повсюду и защищать инициативы в области психического здоровья. А компания BetterUp, как раз и предоставляет клиентам услуги по обучению и психическому здоровью.

"В качестве члена исполнительной команды BetterUp принц Гарри расширит работу, которую он делал в течение многих лет, поскольку он обучает и вдохновляет наше сообщество и отстаивает важность сосредоточения внимания на профилактических ментальных способностях и человеческом потенциале во всем мире" - рассказал глава BetterUp.

Принц Гарри в свою очередь рассказал, что очень рад присоединиться к команде стартапа и отметил, что BetterUp привлек его внимание потому что его впечатлил масштаб и возможности, которые представляет компания, чтобы помочь изменить жизни миллионов людей к лучшему.

"Что привлекло мое внимание в BetterUp, так это то, что миссия компании по раскрытию потенциала людей во всем мире требует инноваций, влияния и целостности. Их команда выполняет эту работу в течение многих лет", - сказал Гарри.

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Как директор принц поставил перед собой цель поднять критический диалог о психическом здоровье, создать поддерживающие и сострадательные сообщества и создать среду для честного и уязвимого разговора. Герцог надеется помочь людям развить их внутреннюю силу, стойкость и уверенность.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри написал предисловие к детской книге Hospital by the Hill писателя Криса Коннагтона, которая направлена на помощь детям справиться с потерей родителей. В своей речи принц откровенно рассказал, как пережил смерть своей матери - принцессы Дианы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Работа, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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