Принц Гарри нашел новую работу в Калифорнии

К британской королевской семьи всегда было приковано особое внимание, а вот после ухода принца Гарри и Меган Маркл, а тем более после их резонансного интервью Опре Уинфри это внимание только усилилось.

Через несколько недель после того, как Гарри и Меган записали интервью, принц нашел себе новую работу. Герцог Сассекский присоединился к стартапу из Кремниевой долины BetterUp в качестве директора по связям с общественностью.

Об этом сообщает CNN Business, а также эта информация появилась на сайте BetterUp.

Генеральный директор стартапа отметил, что его вдохновило то, что принц Гарри, как настоящий гражданин мира, посвятил всю свою жизнь тому, чтобы привлекать внимание к разнообразным потребностям людей повсюду и защищать инициативы в области психического здоровья. А компания BetterUp, как раз и предоставляет клиентам услуги по обучению и психическому здоровью.

"В качестве члена исполнительной команды BetterUp принц Гарри расширит работу, которую он делал в течение многих лет, поскольку он обучает и вдохновляет наше сообщество и отстаивает важность сосредоточения внимания на профилактических ментальных способностях и человеческом потенциале во всем мире" - рассказал глава BetterUp.

We are honored to welcome Prince Harry, The Duke of Sussex as BetterUp’s first Chief Impact Officer. Learn more about how he will work to champion the importance of focusing on preventative mental fitness and human potential worldwide. https://t.co/MCAIADrdfc pic.twitter.com/kPL7jTZOGX — BetterUp (@BetterUp) March 23, 2021

Принц Гарри в свою очередь рассказал, что очень рад присоединиться к команде стартапа и отметил, что BetterUp привлек его внимание потому что его впечатлил масштаб и возможности, которые представляет компания, чтобы помочь изменить жизни миллионов людей к лучшему.

"Что привлекло мое внимание в BetterUp, так это то, что миссия компании по раскрытию потенциала людей во всем мире требует инноваций, влияния и целостности. Их команда выполняет эту работу в течение многих лет", - сказал Гарри.

Как директор принц поставил перед собой цель поднять критический диалог о психическом здоровье, создать поддерживающие и сострадательные сообщества и создать среду для честного и уязвимого разговора. Герцог надеется помочь людям развить их внутреннюю силу, стойкость и уверенность.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри написал предисловие к детской книге Hospital by the Hill писателя Криса Коннагтона, которая направлена на помощь детям справиться с потерей родителей. В своей речи принц откровенно рассказал, как пережил смерть своей матери - принцессы Дианы.