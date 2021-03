Принц Гарри нашел новую работу в Калифорнии

К британской королевской семьи всегда было приковано особое внимание, а вот после ухода принца Гарри и Меган Маркл, а тем более после их резонансного интервью Опре Уинфри это внимание только усилилось.

Через несколько недель после того, как Гарри и Меган записали интервью, принц нашел себе новую работу. Герцог Сассекский присоединился к стартапу из Кремниевой долины BetterUp в качестве директора по связям с общественностью.

Об этом сообщает CNN Business, а также эта информация появилась на сайте BetterUp.

Генеральный директор стартапа отметил, что его вдохновило то, что принц Гарри, как настоящий гражданин мира, посвятил всю свою жизнь тому, чтобы привлекать внимание к разнообразным потребностям людей повсюду и защищать инициативы в области психического здоровья. А компания BetterUp, как раз и предоставляет клиентам услуги по обучению и психическому здоровью.

"В качестве члена исполнительной команды BetterUp принц Гарри расширит работу, которую он делал в течение многих лет, поскольку он обучает и вдохновляет наше сообщество и отстаивает важность сосредоточения внимания на профилактических ментальных способностях и человеческом потенциале во всем мире" - рассказал глава BetterUp.

We are honored to welcome Prince Harry, The Duke of Sussex as BetterUp’s first Chief Impact Officer.

Learn more about how he will work to champion the importance of focusing on preventative mental fitness and human potential worldwide. https://t.co/MCAIADrdfc pic.twitter.com/kPL7jTZOGX

— BetterUp (@BetterUp) March 23, 2021