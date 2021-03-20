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"Это оставило внутри огромную пустоту": принц Гарри признался, что чувствовал, когда умерла его мама, принцесса Диана

"Это оставило внутри огромную пустоту": принц Гарри признался, что чувствовал, когда умерла его мама, принцесса Диана
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

36-летний герцог Сассекский написал трогательное предисловие к книге Hospital by the Hill, которую написал детский писатель Крис Коннагтон. В этой книге автор изложил историю ребенка, мать которого умерла, работая в больнице в период пандемии коронавируса. Его книга направлена на помощь детям, которые потеряли родителей из-за COVID-19.

Так, как принц Гарри и сам в 12-летнем возрасте потерял маму. В 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе. В предисловии Гарри рассказал, как сам переживал смерть своей мамы и, что тогда чувствовал.

"Когда я был маленьким мальчиком, я потерял маму", - пишет Гарри. "В то время я не хотел верить в это или принимать это, и это оставило во мне огромную пустоту. Я знаю, что вы чувствуете, и хочу заверить вас, что со временем эта пустота будет заполнена огромной любовью и поддержкой".

Принц добавил, что каждый справляется с потерей по-разному, но когда родители попадают на небеса, их дух, их любовь и воспоминания о них никуда не пропадают, и навсегда остаются с вами.

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Принц Гарри искренне надеется, что книга Hospital by the Hill поможет всем малышам справиться с потерей родителей и понять, что они не одни.

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Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились первое фото со съемок биографического фильма "Спенсер" Пабло Ларраина о принцессе Диане, главную роль в котором сыграет актриса Кристен Стюарт. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принцесса Диана, Принц Гарри, Королевская семья.
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