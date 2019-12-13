Она искала любовь всю свою жизнь: любимые мужчины леди Ди (Фото)

1 Многие в курсе того, что брак, который последовал за свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, не был похож на сказку. Их несчастный союз был пронизан многими бедами и неверностью. Пара рассталась в 1992 году и в конечном итоге развелась в 1996 году, за год до трагической смерти принцессы. Будучи женатым на Диане, Принц Уэльский завёл роман со своей бывшей женой Камиллой Паркер Боулз. Ко всему прочему, леди Ди призналась в том, что, будучи замужем за Чарльзом, также встречалась с другими мужчинами, включая того, кого она назвала "любовью всей своей жизни", и тот, кого многие до сих пор считают отцом принца Гарри. Принц Чарльз Обручённая всего в девятнадцать лет, Леди Диана Спенсер вышла замуж за наследника престола в 1981 году, но их "вынужденный" брак распался, поскольку обе стороны были увлечены романами на стороне и другими, более важными делами, нежели семья.

2 Барри Маннаки Согласно биографии, Диана впервые влюбилась в своего женатого телохранителя в 1985 году. Барри стал для неё больше чем "жилетка" и верный друг, готовый прийти на помощь в любую минуту. Но дворцовые слухи и сплетни привели к его увольнению годом позже. А в 1987 году Маннаки трагически погиб в автокатастрофе.

3 Джеймс Хьюитт

4 Сама Диана призналась в прелюбодеянии с рыжеволосым Хьюиттом, который, по слухам, был биологическим отцом принца Гарри (хотя он и отрицал это). Роман длился пять лет, после чего военный майор задумался о самоубийстве. Но вместо этого, он устроил грандиозную вечеринку, на которой попытался продать письма принцессы Дианы, адресованные ему за десять миллионов фунтов. Джеймс Гилби

5 А вот бывший продавец автомобилей больше всего запомнился своим "домашним" обращением к принцессе. Каждый раз, когда они вели беседу по телефону, Гилби называл её "моя дорогая", что было непозволительно для людей, якобы не имеющих отношений. Скандал разразился сразу же после того, как британские таблоиды завладели их интимными разговорами в 1992 году, и Диане ничего не оставалось, как разорвать отношения. Оливер Хоар

6 По словам окружающих, Диана после очередного неудачного романа и смерти её отца, буквально стала "одержимой" исламским арт-дилером в 1992 году. На шестнадцать лет старше принцессы, Хоар был учтивым и внимательным аристократом. Именно это и произвело на неё неизгладимое впечатление. Теодор Форстманн

7 Миллиардер-предприниматель был на двадцать лет старше её, но влюбился в Диану после встречи с ней в 1994 году на ужине black tie. Согласно Daily Mail, он дарил ей цветы каждую неделю в течение трёх лет. Но позже, Теодор рассказал Нью-Йоркскому репортеру, что он неохотно закончил роман с очаровательной Дианой, дабы воссоединиться со своей давней подругой Деборой Хагерти. Джон Кеннеди младший Если верить словам бывшей подруги Дианы, экстрасенсу Симон Симмонс, то в 1995 году между Ди и Кеннеди младшим промелькнула страсть, и они оказались в одной постели по чистой случайности. Однако, бывший дворецкий королевской семьи утверждал обратное, говоря о том, что ничего подобного не было и что это всего лишь фантастическая сказка, придуманная Симмонс.

8 Уилл Карлинг

9 А вот между регбистом Уиллом Карлингом и Дианой был настоящий флирт, переросший в бурный роман. Увлечённая новой любовью, принцесса под любым предлогом брала своих сыновей на матчи, чтобы посмотреть на то, как играет её любимый. И в один прекрасный момент, жена Карлинга, Джулия, не выдержав, позже набросилась на него со словами, что ей жаль, что он так поступил с ней и что принцесса вопреки всему не в первый раз повела себя ненадлежащим образом. Брайан Адамс

10 Несмотря на то, что музыкант Брайан Адамс написал сингл "Диана" в 1985 году, тем не менее, он долгих десять лет не приближался ни на шаг к той самой женщине, сводящей его с ума. Но как выяснилось, гораздо позже в 2014 году бывшая подруга канадского рок-музыканта актриса Сесилия Томсен со всей уверенностью заявила Daily Mail о том, что у Дианы и Адама был самый настоящий роман, положивший конец её собственным отношениям в 1996 году. Хаснат Хан Пакистанский кардиохирург Дианы по прозвищу "Мистер чудесный" считается любовью всей жизни принцессы. Их двухлетние отношения держались в глубокой тайне, и Хан боялся внимания прессы, которое он неизбежно получит как любовник Ди. Они даже спокойно навестили семью Хана в Лахоре. Но давление оказалось слишком сильным и тогда Хан якобы разорвал отношения на ночной встрече в Гайд-парке. По слухам, на момент своей смерти, Диана была беременна ребёнком Хана.