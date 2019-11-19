Известные женщины, которые страдали от побоев своих супругов (Фото)

1 Большие деньги, амбиции, алкоголь и наркотики до добра не доводят и известные женщины также становятся жертвами побоев и издевательств. Рианна и Крис Браун О том, что Крис Браун поколотил свою супругу певицу Рианну, СМИ рассказали в 2009 году. Неизвестно, был это единичный случай, ставший известным журналистам или Крис бил жену регулярно, но тот случай вспоминают до сих пор. Бить свою звездную супругу Браун начал в автомобиле, прямо сидя за рулем, когда они ехали с какого-то мероприятия домой. Но побоями дело не ограничилось. После нескольких ударов кулаком в лицо Крис начал душить женщину и попытался вытолкать ее на ходу из автомобиля. Так как Рианна получила серьезные побои, а также угрозы убийством, Браун получил 5 лет условно и 180 часов общественных работ. Пара некоторое время жила отдельно, потом снова сошлась, так как Рианна простила Криса.

2 Уитни Хьюстон и Бобби Браун Супруг Уитни Хьюстон Бобби Браун регулярно бил жену, находясь под действием алкоголя или наркотиков. Из-за этого звездная пара многократно разбегалась и снова сходилась. Более того, Бобби подсадил Уитни на наркотики и это пристрастие певицы пережило их романтические отношения. Хьюстон умерла от передозировки спустя пять лет после того, как рассталась с мужем-наркоманом.

3 Кристина Агильера и Джордан Братман Кристина Агильера была сильно избита мужем Джорданом Братманом в 2010 году. Речь идет не просто о нескольких тумаках или пощечинах - у поп-звезды было покрыто синяками все лицо, а также разорвана губа. Кристине даже пришлось какое-то время провести в клинике, пока врачи приводили ее внешность в порядке. Сам Джордан Братман так и не сознался в избиении супруги и утверждает, что Агильера получила травмы оступившись и неудачно упав. Как бы там ни было, но певица не захотела продолжать отношения после этого инцидента и подала на развод.

4 Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков Второй муж актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков не только бил жену, но, по ее словам, также издевался и над детьми. Он кричал на двухлетнего сына и в ярости тряс его, отчего ребенок начал заикаться. Кроме этого, он заставлял дочь Анну обзывать мать и грозился, сидя за рулем, убить себя и ребенка. Анастасия долго терпела выходки любимого, но, поняв, что к лучшему тот точно не изменится, подала на развод и уехала от него вместе с детьми. Позже Заворотнюк рассказала немало неприятных вещей о Стрюкове, который, как оказалось, был не только агрессивным, но и патологически жадным.

5 Памела Андерсон и Томми Ли Рок-музыканты известны своеобразным стилем жизни и пристрастием к алкоголю и запрещенным веществам. Именно поэтому новость о том, что Памелу Андерсон бьет ее муж, барабанщик легендарной группы Motley Crue Томми Ли. Совместная жизнь пары была слишком бурной даже с голливудской точки зрения - Памела и Томми постоянно ссорились, дрались и судились. Но Ли слишком усердствовал с домашним насилием и в итоге модель приняла единственное правильное решение - окончательно разорвать отношения. Позже она призналась, что со временем начала бояться за жизнь своих сыновей.

6 Ким Кардашьян и Дэймон Томас Первый брак Ким Кардашьян удачным назвать очень сложно. Ее муж, продюсер Дэймон Томас оказался настоящим домашним тираном. Приветливый и любезный на публике, дома Томас превращался в настоящего монстра. Он научился избивать жену так, чтобы не оставлять следов. Жизнь с Дэймоном была для Кардашьян настоящим кошмаром, так как, кроме рукоприкладства, муж серьезно ограничивал ее в свободе. Ким не только не могла общаться с другими людьми без одобрения ревнивого супруга, но и должна была у него отпрашиваться, чтобы просто выйти из дома.

7 Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров Второй муж Кристины Орбакайте был настоящим темпераментным кавказцем с крутым нравом. Он не делал супруге поблажек, даже когда она была беременна - бил, запирал ее в гримерке и даже угрожал ножом. Несмотря на это Кристина не никогда жаловалась на мужа, а о его поведении все узнали от Аллы Борисовны только после развода.