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Известные женщины, которые страдали от побоев своих супругов (Фото)

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Известные женщины, которые страдали от побоев своих супругов (Фото)
09:47 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:В звездных семьях все совсем непросто и насилие встречается не реже, а порой еще чаще, чем в жизни обычных людей.

  • 1

    Большие деньги, амбиции, алкоголь и наркотики до добра не доводят и известные женщины также становятся жертвами побоев и издевательств.

    Рианна и Крис Браун

    О том, что Крис Браун поколотил свою супругу певицу Рианну, СМИ рассказали в 2009 году. Неизвестно, был это единичный случай, ставший известным журналистам или Крис бил жену регулярно, но тот случай вспоминают до сих пор. Бить свою звездную супругу Браун начал в автомобиле, прямо сидя за рулем, когда они ехали с какого-то мероприятия домой.

    Но побоями дело не ограничилось. После нескольких ударов кулаком в лицо Крис начал душить женщину и попытался вытолкать ее на ходу из автомобиля. Так как Рианна получила серьезные побои, а также угрозы убийством, Браун получил 5 лет условно и 180 часов общественных работ. Пара некоторое время жила отдельно, потом снова сошлась, так как Рианна простила Криса.

  • 2

    Уитни Хьюстон и Бобби Браун

    Супруг Уитни Хьюстон Бобби Браун регулярно бил жену, находясь под действием алкоголя или наркотиков. Из-за этого звездная пара многократно разбегалась и снова сходилась.

    Более того, Бобби подсадил Уитни на наркотики и это пристрастие певицы пережило их романтические отношения. Хьюстон умерла от передозировки спустя пять лет после того, как рассталась с мужем-наркоманом.

  • 3

    Кристина Агильера и Джордан Братман

    Кристина Агильера была сильно избита мужем Джорданом Братманом в 2010 году. Речь идет не просто о нескольких тумаках или пощечинах - у поп-звезды было покрыто синяками все лицо, а также разорвана губа. Кристине даже пришлось какое-то время провести в клинике, пока врачи приводили ее внешность в порядке.

    Сам Джордан Братман так и не сознался в избиении супруги и утверждает, что Агильера получила травмы оступившись и неудачно упав. Как бы там ни было, но певица не захотела продолжать отношения после этого инцидента и подала на развод.

  • 4

    Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков

    Второй муж актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков не только бил жену, но, по ее словам, также издевался и над детьми. Он кричал на двухлетнего сына и в ярости тряс его, отчего ребенок начал заикаться. Кроме этого, он заставлял дочь Анну обзывать мать и грозился, сидя за рулем, убить себя и ребенка.

    Анастасия долго терпела выходки любимого, но, поняв, что к лучшему тот точно не изменится, подала на развод и уехала от него вместе с детьми. Позже Заворотнюк рассказала немало неприятных вещей о Стрюкове, который, как оказалось, был не только агрессивным, но и патологически жадным.

  • 5

    Памела Андерсон и Томми Ли

    Рок-музыканты известны своеобразным стилем жизни и пристрастием к алкоголю и запрещенным веществам. Именно поэтому новость о том, что Памелу Андерсон бьет ее муж, барабанщик легендарной группы Motley Crue Томми Ли.

    Совместная жизнь пары была слишком бурной даже с голливудской точки зрения - Памела и Томми постоянно ссорились, дрались и судились. Но Ли слишком усердствовал с домашним насилием и в итоге модель приняла единственное правильное решение - окончательно разорвать отношения. Позже она призналась, что со временем начала бояться за жизнь своих сыновей.

  • 6

    Ким Кардашьян и Дэймон Томас

    Первый брак Ким Кардашьян удачным назвать очень сложно. Ее муж, продюсер Дэймон Томас оказался настоящим домашним тираном. Приветливый и любезный на публике, дома Томас превращался в настоящего монстра. Он научился избивать жену так, чтобы не оставлять следов.

    Жизнь с Дэймоном была для Кардашьян настоящим кошмаром, так как, кроме рукоприкладства, муж серьезно ограничивал ее в свободе. Ким не только не могла общаться с другими людьми без одобрения ревнивого супруга, но и должна была у него отпрашиваться, чтобы просто выйти из дома.

  • 7

    Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров

    Второй муж Кристины Орбакайте был настоящим темпераментным кавказцем с крутым нравом. Он не делал супруге поблажек, даже когда она была беременна - бил, запирал ее в гримерке и даже угрожал ножом. Несмотря на это Кристина не никогда жаловалась на мужа, а о его поведении все узнали от Аллы Борисовны только после развода.

  • 8

    Тина Тернер и Айк Тернер

    Семейная жизнь Тины Тернер была непростой с самых первых дней. Ее первый избранник Айк, мало того что был наркоманом с солидным стажем, еще и страдал от внезапных вспышек гнева. То есть, говоря откровенно, страдал от них не сам муж певицы, а она сама.

    Первое время супруг держал себя в руках и не позволял себе ничего более криков и угроз. Но со временем окончательно распоясался и начал серьезно избивать Тину. Несмотря на это звезда прожила с Айком более 16 лет, прежде чем нашла в себе силы окончательно разорвать с ним отношения.

Десятка легендарных актрис, которым поставили памятники (Фото)

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