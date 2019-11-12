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Десятка легендарных актрис, которым поставили памятники (Фото)

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Десятка легендарных актрис, которым поставили памятники (Фото)
23:30 Вт, 12 Ноябрь 2019 Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Изваяния, которые посвящены поистине легендарным актрисам, оставившим след не только в сердцах зрителей, но и в истории мирового кинематографа.

  • 1

    Во всём мире ежегодно открываются тысячи самых разных монументов. Среди них есть памятники известным политикам, героям, актёрам, даже книгам и домашним животным. Однако памятников, которые были бы посвящены известным актрисам, во всём мире, оказывается, не так уж много.

    Вера Холодная

    В 2003 году в Одессе (Украина) был открыт памятник звезде немого кино Вере Холодной. При этом создатели монумента расположил его именно в том месте, где в 1919 году скончалась актриса. Ранее здесь располагался флигель дома Папудова, в котором Вера Холодная провела последние годы своей жизни.

  • 2

    Ава Гарднер

    Рядом с крепостью Вила Велья в Тосса де Мар в Испании в 1992 году установили памятник легендарной Аве Гарднер. Актриса буквально влюбилась в этот город во время работы над фильмом "Пандора и Летучий Голландец", а после окончания съёмок приняла решение остаться в Тосса де Мар, где прожила затем 8 лет. Ава Гарднер была очарована видами и атмосферой как самого города, так и окружающей его природы.

  • 3

    Мэрилин Монро

    Восьмиметровый и самый популярный в туристической среде памятник актрисе установлен в Чикаго на Мичиган-авеню. Все детали изваяния выполнены очень тщательно и реалистично, начиная с оттенка кожи Мэрилин Монро, её ярко-красной помады, и заканчивая одеждой и даже нижним бельём. А позу актрисы из фильма "Семь дней желания" просто невозможно не узнать.

  • 4

    Нонна Мордюкова

    На пересечении улицы Ленина и улицы Победы в Ейске в 2008 году был установлен памятник великой актрисе Нонне Мордюковой. Этот монумент стал данью памяти жителей Ейска своей замечательной землячке. Актриса провела здесь юношеские годы и всегда в своих интервью и воспоминаниях называла Ейск городом мечты. Бронзовое изваяние актрисы появилось спустя всего месяц после смерти Нонны Викторовны.

  • 5

    Джина Лоллобриджида

    Эта актриса известна не только своим талантом перевоплощения, но ещё и увлечением скульптурой, в котором Джина Лоллобриджида добилась значительных успехов. В 2008 году в рамках выставки на одной из улочек в Пьетрасанте в Тоскане появилось бронзовое изваяние Эсмеральды из экранизации романа Гюго "Собор Парижской Богоматери" режиссёра Жана Деланнуа. Это была одна из самых успешных ролей актрисы, а в скульптуре она запечатлела саму себя.

  • 6

    Софико Чиаурели

    В Старом городе в Тбилиси в 2009 году появился памятник всенародной любимице и достойной дочери грузинского народа Софико Чиаурели. Актриса изображена героиней фильма "Цвет граната", а вокруг расположились бронзовые фигурки, изображающие другие образы, воплощённые актрисой. К сожалению, эти небольшие фигурки стали лакомым кусочком для вандалов, которые смогли похитить несколько маленьких бронзовых изваяний, украшавших памятник.

  • 7

    Маргарет Крок

    Её называли одной из величайших актрис ХХ века, а её способность одинаково талантливо играть драматические и комедийные роли до сих пор удивляет и восхищает. Когда Маргарет Крок скончалась от онкологического заболевания в 2001 году, возле Королевского драмтеатра в Стокгольме вскоре появилась бронзовая статуя актрисы. Именно в этом месте часто можно было увидеть актрису с сигаретой в руках перед спектаклями, в которых она играла. Бронзовая Маргарет Крок всегда тёплая, потому что внутри неё установлен специальный элемент, поддерживающий температуру 36,6 градуса. Как когда-то актриса согревала зрителей своими ролями, так теперь её скульптурное изваяние способно согреть замёрзших прохожих.

  • 8

    Марина Ладынина

    В селе Назарово Красноярского края в 2012 году появился памятник Марине Ладыниной, сыгравшей в кино множество ярких ролей. Сюда переехала будущая актриса вместе с родителями ещё в раннем детстве и это село считала своей малой родиной.

  • 9

    Клара Лучко

    В сентябре 2008 года в Краснодаре был открыт памятник Кларе Лучко. Она родилась в украинском селе Чутово в Полтавской области, а с югом России актрису связывала потрясающая работа в фильме Ивана Пырьева "Кубанские казаки". Именно в образе казачки изобразили актрису скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов, которым в работе над памятником помогала дочь Клары Лучко Оксана Лукьянова.

  • 10

    Фаина Раневская

    Первый памятник любимой миллионами зрителей актрисе был открыт на родине Фаины Раневской в Таганроге в 2008 году. На этой скульптуре актриса изображена в образе героини из фильма "Подкидыш": в смешной шляпке и с зонтиком в руках.

    В августе 2019 года в Санкт-Петербурге во дворе одного из домов рядом с гимназией № 42 появилась очень оригинальная скульптурная композиция: на небольшой скамейке отдыхает актриса. "Всё сбудется, стоит только расхотеть…" – это изречение Фаины Георгиевны начертано на постаменте.

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