Десятка легендарных актрис, которым поставили памятники (Фото)

1 Во всём мире ежегодно открываются тысячи самых разных монументов. Среди них есть памятники известным политикам, героям, актёрам, даже книгам и домашним животным. Однако памятников, которые были бы посвящены известным актрисам, во всём мире, оказывается, не так уж много. Вера Холодная В 2003 году в Одессе (Украина) был открыт памятник звезде немого кино Вере Холодной. При этом создатели монумента расположил его именно в том месте, где в 1919 году скончалась актриса. Ранее здесь располагался флигель дома Папудова, в котором Вера Холодная провела последние годы своей жизни.

2 Ава Гарднер Рядом с крепостью Вила Велья в Тосса де Мар в Испании в 1992 году установили памятник легендарной Аве Гарднер. Актриса буквально влюбилась в этот город во время работы над фильмом "Пандора и Летучий Голландец", а после окончания съёмок приняла решение остаться в Тосса де Мар, где прожила затем 8 лет. Ава Гарднер была очарована видами и атмосферой как самого города, так и окружающей его природы.

3 Мэрилин Монро Восьмиметровый и самый популярный в туристической среде памятник актрисе установлен в Чикаго на Мичиган-авеню. Все детали изваяния выполнены очень тщательно и реалистично, начиная с оттенка кожи Мэрилин Монро, её ярко-красной помады, и заканчивая одеждой и даже нижним бельём. А позу актрисы из фильма "Семь дней желания" просто невозможно не узнать.

4 Нонна Мордюкова На пересечении улицы Ленина и улицы Победы в Ейске в 2008 году был установлен памятник великой актрисе Нонне Мордюковой. Этот монумент стал данью памяти жителей Ейска своей замечательной землячке. Актриса провела здесь юношеские годы и всегда в своих интервью и воспоминаниях называла Ейск городом мечты. Бронзовое изваяние актрисы появилось спустя всего месяц после смерти Нонны Викторовны.

5 Джина Лоллобриджида Эта актриса известна не только своим талантом перевоплощения, но ещё и увлечением скульптурой, в котором Джина Лоллобриджида добилась значительных успехов. В 2008 году в рамках выставки на одной из улочек в Пьетрасанте в Тоскане появилось бронзовое изваяние Эсмеральды из экранизации романа Гюго "Собор Парижской Богоматери" режиссёра Жана Деланнуа. Это была одна из самых успешных ролей актрисы, а в скульптуре она запечатлела саму себя.

6 Софико Чиаурели В Старом городе в Тбилиси в 2009 году появился памятник всенародной любимице и достойной дочери грузинского народа Софико Чиаурели. Актриса изображена героиней фильма "Цвет граната", а вокруг расположились бронзовые фигурки, изображающие другие образы, воплощённые актрисой. К сожалению, эти небольшие фигурки стали лакомым кусочком для вандалов, которые смогли похитить несколько маленьких бронзовых изваяний, украшавших памятник.

7 Маргарет Крок Её называли одной из величайших актрис ХХ века, а её способность одинаково талантливо играть драматические и комедийные роли до сих пор удивляет и восхищает. Когда Маргарет Крок скончалась от онкологического заболевания в 2001 году, возле Королевского драмтеатра в Стокгольме вскоре появилась бронзовая статуя актрисы. Именно в этом месте часто можно было увидеть актрису с сигаретой в руках перед спектаклями, в которых она играла. Бронзовая Маргарет Крок всегда тёплая, потому что внутри неё установлен специальный элемент, поддерживающий температуру 36,6 градуса. Как когда-то актриса согревала зрителей своими ролями, так теперь её скульптурное изваяние способно согреть замёрзших прохожих.

8 Марина Ладынина В селе Назарово Красноярского края в 2012 году появился памятник Марине Ладыниной, сыгравшей в кино множество ярких ролей. Сюда переехала будущая актриса вместе с родителями ещё в раннем детстве и это село считала своей малой родиной.

9 Клара Лучко В сентябре 2008 года в Краснодаре был открыт памятник Кларе Лучко. Она родилась в украинском селе Чутово в Полтавской области, а с югом России актрису связывала потрясающая работа в фильме Ивана Пырьева "Кубанские казаки". Именно в образе казачки изобразили актрису скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов, которым в работе над памятником помогала дочь Клары Лучко Оксана Лукьянова.