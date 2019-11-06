Как Лана Тернер добилась таких высот: история жизни голливудской звезды

1 Джулия Джин Милдред Фрэнсис Тернер (настоящее имя Ланы) появилась на свет в небольшом городке в американском штате Айдахо в 1921-м году. Отец будущей звезды был шахтером, он занимался подпольной продажей спиртного и был убит. В детстве маленькая Джули (именно так называли девочку) бедствовала, какое-то время жила у друзей матери, где иногда ее даже поколачивали. Это, возможно, привело к развитию садомазохистского комплекса в любви и частой смене партнеров; мужей у Ланы было семь. Потом Тернер попала в приют, так как мать не особенно заботила судьба дочери.

2 В 16 лет Лана покинула приют, решив стать танцовщицей. В одном из ночных клубов симпатичную девушку увидел продюсер Луис Майер и предложил ей небольшую роль в кино. На тот момент Джули уже выделялась пышными формами, которые элегантно подчеркивала закрытыми свитерами. В 1937 ее она сыграла первую роль "девушки в свитере" в фильме Мервина Ле Роя "Они не забудут".Сменив образ в 1939 году (тогда актриса перекрасилась в блонд и поменяла стиль), Тернер получила прозвище "Королева ночных клубов" и признание публики.

3 У молодой актрисы была одна отличительная черта, которая впоследствии даже вошла в моду — подрисованные брови. Для одной из своих ранних ролей Лана неудачно выщипала брови — впоследствии всю жизнь ей пришлось их "рисовать".

4 Настоящая известность пришла к Лане в преддверии начала Второй мировой войны. В 1939-м она сыграла в фильме "Эти гламурные девушки". Впоследствии за Тернер так и закрепилось звание гламурной дивы.

5 Говорят, во время войны для поддержания духа американские солдаты чаще всего брали с собой на фронт именно фото красавицы Ланы. В ту пору как раз начался рассвет моды на постеры в стиле "пин-ап герлс", которые солдаты развешивали на стенах казарм.

6 1946-й стал знаковым для Ланы — она снялась в одной из самых знаменитых картин первой половины века "Почтальон всегда звонит дважды", одном из классических фильмов в жанре нуар. В этой ленте Тернер сыграла главную женскую роль — неверной жены Коры Смит. Нашим современникам больше известен римейк картины 40-х годов, фильм 1981 года с Джессикой Лэнг в главной роли.

7 Она часто меняла мужчин. Ее интересовали не только богемные мужчины, не только актеры, режиссеры, певцы. К началу 1940-х годов Лана уже была одной из восходящих звезд и замужем за джазовым музыкантом Арти Шоу. Однако брак не продержался и года, став образцом будущих союзов актрисы, которых в итоге было восемь, в том числе после джазмена Арти Шоу (1940); миллионером Генри Топпингом (1948-1952), который сделал предложение обронив алмазное кольцо в ее бокал с мартини; актером, игравшим Тарзана — Лексом Баркером (1953-1957), с которым разошлась после того, как он стал приставать к ее малолетней дочери; и с гипнотизером Рональдом Данте (1969-1972). Было в промежутках еще 2, с менее известными, но богатыми людьми… Миллиардер Стефан Крейн — был королем всех ресторанов на Гавайях и стал мужем номер два и номер три( она была дважды за ним замужем). Он же стал отцом единственной дочери Ланы, Шерил Крэйн. "Я планировала иметь одного мужа и семь детей, а вышло наоборот", — шутила актриса. Но и с ним Лана, в конце концов, рассталась.

8 Скандал в 1958, когда ее 14-летняя дочь убила ножом любовника матери сомнительной репутации, как ни странно, добавил популярности последующим фильмам Ланы Тернер. В это же время за фильм "Пейтон Плейс" (1957) она получила единственную номинацию на "Оскар".