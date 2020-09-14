"Она так и не пришла": Брат Леди Ди рассказал об одном из самых болезненных моменте из жизни принцессы

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18:00 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Родной брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер дал откровенное интервью изданию The Sunday Times, рассказав о моральной травме, которую причинил его сестре уход матери к другому мужчине.

Расставание родителей сильно повлияло на Диану, и хотя спустя годы ее отношения с матерью наладились, женщины вновь поссорились накануне смерти "народной принцессы".

Граф Джон Спенсер и его первая жена Фрэнсис Шэнд Кидд расстались в 1966 году, когда Диане было 5 лет, а Чарльзу - 2. Четверо детей пары остались с отцом, тогда как их мать посвятила себя новым отношениям.

"У нас с Дианой были две старшие сестры, которые учились в школе-интернате, поэтому мы с ней очень много участвовали в этом, - рассказал граф Спенсер. - Наш отец был тихим и постоянным источником любви, но наша мама не была приспособлена для материнства. Это не ее вина, она просто не могла этим заниматься. Собирая вещи перед отъездом, она пообещала Диане, что вернется к ней. Диана ждала ее на пороге, но она так и не пришла".

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Детство без матери 56-летний Чарльз называет мучительным. Он вспомнил, как маленькая Диана утешала его, когда он плакал по ночам, хотя сама очень боялась темноты.

Фрэнсис Роше вышла замуж за графа Джона Спенсера, когда ей было 18 лет, а ему - 30. Пара официально развелась в 1969-м, и Фрэнсис потеряла опеку над детьми. Затем она вышла замуж за Питера Шэнд Кидда - наследника богатого промышленника. Второй брак Фрэнсис продлился до 1988 года, когда муж бросил ее ради более молодой женщины. Сама она обвинила в распаде брака давление СМИ, которые начали преследовать ее после помолвки Дианы с принцем Чарльзом.

В 1996 году Фрэнсис запретили водить машину после вождения в нетрезвом виде, хотя сама она проблемы с алкоголем отрицала. В мае 1997 года в интервью журналу Hello! Женщина сказала, что ее дочь была рада потерять свой статус "королевского высочества" после развода с принцем Чарльзом. После этого мать и дочь поссорились и, как сообщается, не общались до самой смерти Дианы 31 августа.

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Последние годы жизни Фрэнсис Шэнд Кидд провела в одиночестве и занималась благотворительностью. Она страдала от болезни Паркинсона и рака мозга, и умерла в возрасте 68 лет в своем доме в Шотландии. На ее похоронах присутствовали ее дети и внуки, в том числе принцы Уильям и Гарри.

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Принцесса Диана, Королевская семья, Чарльз Спенсер.

Автор:

Телеграф
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