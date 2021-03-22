После обвинений в расизме: Елизавета II выступила за "разнообразие" в королевской семье

7 марта Меган Маркл и принц Гарри рассказали в интервью Опре Уинфри об институциональном расизме, царящем в британской монархии, описывая дискуссии и размышления, в том числе о беспокойстве по поводу цвета кожи их сына Арчи. Во время интервью принц Гарри сказал, что расизм стал основным фактором в решении пары переехать в Калифорнию.

Слова, разрушительные для Виндзоров, были быстро опровергнуты принцем Уильямом, который заверил, что его семья не является расистской. Эту защиту мало оценила Елизавета II, которая решила действовать, чтобы исправить эти обвинения. В частности, назначить человека, ответственного за разнообразие. Об этом пишет Closer.

Сотрудники Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца пройдут обучение, чтобы наилучшим образом обращаться к компаниям и отдельным лицам, с которыми они встречаются, в частности "улучшить подход к разнообразию - включая этнические меньшинства, людей с ограниченными возможностями и сообщества геев и трансгендеров".

Напомним, что в Букингемском дворце были шокированы публичными откровениями герцогов Сассекских. Принц Гарри практически "нажал на ядерную кнопку по королевской семье.