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Частный сыщик "шпионил" за Меган и ее семьей: детали

Частный сыщик "шпионил" за Меган и ее семьей: детали
16:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram sussexroyal

Частный сыщик на пенсии Дэниел Портли-Хэнкс заявил, что незаконно получил контактную информацию о Меган Маркл и ее семье в первые дни отношений с принцем Гарри.

Об этом сообщает Vanity Fair.

Byline Investigates, краудфандинговое агентство, целью которого является разоблачение незаконных действий редакций, выпустило отчет, в котором газета The Sun обвиняется в найме американского частного детектива для "добычи" огромных объемов данных о Меган Маркл, ее родителях, членах семьи, деловых партнерах и ее бывшем муже.

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В разоблачении веб-сайт показал, что редактор The Sun в США нанял сыщика в конце октября 2016 года, сразу после того, как стало известно, что Меган встречается с принцем Гарри. Среди личных данных, предоставленных газете, были домашние адреса, номера мобильных телефонов, номера социального страхования, номерные знаки и многое другое.

В заявлении для BBC News Group Newspapers, издатели The Sun подтвердили, что они заключили контракт с Портли-Хэнксом, но отрицали, что знали об использовании незаконных методов.

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Портли-Хэнкс рассказал, что интервью Меган и Гарри с Опрой вдохновило его рассказать о своей работе: "Мои отношения с бульварными СМИ были связаны исключительно с моим кошельком. Имя Меган Маркл ничего для меня не значило. Я понятия не имел, что она была связана с королевской семьей".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, The Sun, Меган Маркл.
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