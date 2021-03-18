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"Может очень рассердиться": принц Уильям расстроен нападками Меган Маркл на свою жену

"Может очень рассердиться": принц Уильям расстроен нападками Меган Маркл на свою жену
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф

После нашумевшего интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри, многое изменилось в британском обществе. Королева Елизавета II уже провела серьезный разговор с принцами Уильямом и Чарльзом, а саму Кейт Миддлтон начали обвинят в расизме.

По словам королевского биографа, принц Уильям больше расстроен обвинениями, брошенными в адрес своей жены Кейт Миддлтон во время громкого шоу на телевидении, чем что-либо, направленное против него. Об этом сообщает Рagesix.

Громкие заголовки, освобождение и падение рейтингов: как в мире отреагировали на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Напомним, что невестка Уильяма, Меган Маркл, настаивала на том, что именно Кейт оставила ее в слезах перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году, и неоднократно жаловалась на то, как ее родственница получала более благоприятное отношения прессы.

"Уильям защищает Кейт и может очень рассердиться", - сказала Пенни Джунор, написавшая биографии Гарри и Уильяма. Как сообщил источник в Букингемском дворце: "Там были действительно смешанные эмоции, глубокая печаль и шок".

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Во время интервью Гарри признал, что они с Уильямом идут "разными путями", и сказал, что ему жаль, что его брат "заперт в ловушке" внутри королевского учреждения, из которого ему удалось сбежать.

Напомним, что после откровений Меган Маркл поддержали такие выдающиеся женщина, как певица Бейонсе и бывшая первая леди США Мишель Обама.

После скандального интервью в сети появилось новое фото герцогов Сассекских.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Меган Маркл.
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