"Может очень рассердиться": принц Уильям расстроен нападками Меган Маркл на свою жену

После нашумевшего интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри, многое изменилось в британском обществе. Королева Елизавета II уже провела серьезный разговор с принцами Уильямом и Чарльзом, а саму Кейт Миддлтон начали обвинят в расизме.

По словам королевского биографа, принц Уильям больше расстроен обвинениями, брошенными в адрес своей жены Кейт Миддлтон во время громкого шоу на телевидении, чем что-либо, направленное против него. Об этом сообщает Рagesix.

Напомним, что невестка Уильяма, Меган Маркл, настаивала на том, что именно Кейт оставила ее в слезах перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году, и неоднократно жаловалась на то, как ее родственница получала более благоприятное отношения прессы.

"Уильям защищает Кейт и может очень рассердиться", - сказала Пенни Джунор, написавшая биографии Гарри и Уильяма. Как сообщил источник в Букингемском дворце: "Там были действительно смешанные эмоции, глубокая печаль и шок".

Во время интервью Гарри признал, что они с Уильямом идут "разными путями", и сказал, что ему жаль, что его брат "заперт в ловушке" внутри королевского учреждения, из которого ему удалось сбежать.

Напомним, что после откровений Меган Маркл поддержали такие выдающиеся женщина, как певица Бейонсе и бывшая первая леди США Мишель Обама.

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