Громкие заголовки, освобождение и падение рейтингов: как в мире отреагировали на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган официально сняли с себя королевские полномочия и дали интервью телеведущей Опре Уинфри, чем вызвали немало дискуссий.

Это интервью собрало весь возможный спектр эмоций. Оно разделило мир на два лагеря: одни восхищались смелостью Меган и Гарри, другие возмутились их высокомерием и назвали интервью манипуляцией.

Расизм в отношении первенца, мысли о самоубийстве и дворец, который превратился в ловушку. Меган, как и мать принца Гарри 26 лет назад, жаловалась на невыносимые условия жизни в королевской семье. Интервью вызвало немало дискуссий, эту информационную лавину уже не остановить.

Например, BBC отчитывались обо всем в режиме реального времени. "Я такой злой, что просто киплю от гнева, меня тошнит от того, на что пришлось смотреть" - такими словами начинал шоу "Доброе утро, Британия" ведущий Пирс Морган.

Он мало того, что выразил свое возмущение Меган в эфире шоу. А еще и опубликовал несколько сообщений в Twitter, в которых сказал, что не поверил бы словам Меган даже если бы она рассказывала прогноз погоды.

И спросил иронически, а не поздно для номинаций на "Оскар".

"Меган обвиняет дворец в расизме", - кричит первая полоса DailyMail.

"Гарри и Меган воплощают пробужденное поколения", - с такой титулкой вышла британская газета TheТelegraph.

Одной из самых скандальных заявлений Меган во время интервью стала тема расизма в королевском дворе. Еще во время беременности ей сообщили, что сыну Арчи не будет положен титул принца и он не получит охрану, как другие члены королевской семьи. К тому же по словам Меган, вокруг велись разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения.

"Королевский статус не защищает от опустошения и отчаяния от расизма", - высказалась по этому поводу дочь лидера движения за гражданские права в США Мартина Лютера Кинга Бернис Кин.

"Меган живет жизнью, которую могла бы иметь Диана, если бы ее окружение было таким же смелым, как и она сама. Меган живет не без боли, но без тюрьмы", - Аманда Горман, юная американская поэтесса.

Премьер Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать интервью, но заявил, что он всегда восхищался королевой и объединяющей ролью, которую она играет.

Букингемский дворец также не остался в стороне и ответил на интервью.

"Вся семья расстроена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке ", - говорится в заявлении.

В заявлении добавлено, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи.

Зато королева Великобритании Елизавета II отказалась "подписать заранее подготовленное заявление", которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность. В тексте подчеркивалась любовь семьи и забота о герцоге и герцогини Сассекских.

Эксперт по королевской семьи Пенни Джуниор говорит, что интервью стало очень серьезной атакой на весь институт королевской семьи. "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он бросил в родной дом ручную гранату", - заявил он.

По опросу почти 50% британцев негативно восприняли обвинения в адрес монаршей семьи. Противоположное мнение высказали 21% опрошенных. Еще 31% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, 29% опрошенных заявили, что после просмотра интервью очень (12%) или заметно (17%) симпатизируют принцу и его жене. В то же время 39% отметили, что очень (16%) или заметно (23%) сочувствуют британской королевской семье из-за разрыва с Гарри.

В США интервью восприняли хорошо. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что она приветствовала бы каждого, кто имеет смелость открыто говорить о своем психологическом состоянии.

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон также поддержала Меган, заявив, что молодая женщина в 2021 году не имеет права опускать глаза вниз.

Как сообщалось, Королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры о том, как отреагировать на серию обвинений, выдвинутых принцем Гарри и Меган Маркл в интервью с Опрой Уинфри.