Гучні заголовки, звільнення та падіння рейтингів: як у світі відреагували на скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі

Принц Гаррі та Меган офіційно зняли з себе королівські повноваження та дали інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі, чим викликали чимало дискусій.

Це інтерв'ю зібрало весь можливий спектр емоцій. Воно розділило світ на два табори: одні захоплювалися сміливістю Меган і Гаррі, інші обурилися їхньою зарозумілістю та назвали інтерв'ю маніпуляцією.

Расизм стосовно первістка, думки про самогубство та палац, який перетворився на пастку. Меган, як і мати принца Гаррі 26 років тому, скаржилася на нестерпні умови життя в королівській родині. Інтерв’ю викликало чимало дискусій, цю інформаційну лавину вже було не зупинити.

Наприклад, BBC звітували про все в режимі реального часу. "Я злий аж киплю! Мене нудить від того, що довелося дивитися" – такими словами починав шоу "Доброго ранку, Британіє" ведучий Пірс Морган.

Він, мало того, що висловив своє обурення Меган під час ефіру шоу. А ще й опублікував кілька дописів у Twitter, в яких сказав, що не повірив би словам Меган навіть якби вона розповідала прогноз погоди.

І запитав іронічно, а чи не пізно для номінацій на "Оскар".

"Меган звинувачує палац у расизмі", – кричить перша шпальта DailyMail.

"Гаррі та Меган втілюють пробуджене покоління", – з такою титулкою вийшла британська газета TheТelegraph.

Одною з найскандальніших заяв Меган під час інтерв’ю стала тема расизму у королівському дворі. Ще під час вагітності їй повідомили, що синові Арчі не буде покладено титул принца і він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. До того ж за словами Меган, навколо велися розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження.

"Королівський статус не захищає від спустошення та відчаю від расизму", – висловилася з цього приводу донька лідера руху за громадянські права в США Мартіна Лютера Кінга Берніс Кін.

"Меган живе життям, яке могла б мати Діана, якби її оточення було таким же сміливим, як і вона сама. Меган живе не без болю, але без тюрми", – Аманда Ґорман, юна американська поетеса.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон відмовився коментувати інтерв'ю, але заявив, що він завжди захоплювався королевою та об'єднавчою роллю, яку вона відіграє.

Букінгемський палац також не лишився осторонь й дав відповідь на інтерв’ю.

"Вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган. Підняті питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно і будуть розглянуті сім'єю в приватному порядку", – йдеться в заяві.

У заяві додано, що Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї.

Натомість королева Великобританії Єлизавета II відмовилася "підписати заздалегідь підготовлену заяву", яка, як сподівалися офіційні особи, знизить напруженість. У тексті підкреслювалася любов сім'ї і турбота про герцога і герцогині Сассекському.

Експерт з королівської сім'ї Пенні Джуніор каже, що інтерв'ю стало дуже серйозною атакою на весь інститут королівської сім'ї. "Я не знаю, навіщо вони це зробили. Це сім'я Гаррі, його плоть і кров, а він кинув до рідної домівки ручну гранату", – заявив він.

За опитуванням майже 50% британців негативно сприйняли звинувачення на адресу монаршої родини. Протилежну думку висловили 21% опитаних. Ще 31% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Крім того, 29% опитаних заявили, що після перегляду інтерв'ю дуже (12%) або помітно (17%) симпатизують принцу та його дружині. Водночас 39% зазначили, що дуже (16%) або помітно (23%) співчувають британській королівській родині через розрив із Гаррі.

У США інтерв'ю сприйняли добре. Речниця президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що вона привітала б кожного, хто має сміливість відкрито говорити про свій психологічний стан.

Колишній держсекретар і кандидат у президенти Гілларі Клінтон також підтримала Меган, заявивши, що молода жінка 2021 року не має опускати очі долу.